Η Μπαρτσελόνα γιορτάζει ένα ιστορικό νταμπλ στην Ισπανία, μετά την εφετινή απόλυτη κυριαρχία της απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης κι ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα επιβεβαίωσε πως υπάρχει πλέον πλήρης συμφωνία με την πλευρά του Λαμίν Γιαμάλ για νέο πολυετές συμβόλαιο.

«Έχουμε ήδη συμφωνήσει την ανανέωση της συνεργασίας μας. Μένει μόνο να τη σφραγίσουμε...» τόνισε ο πρόεδρος της «Μπάρτσα» στα καταλανικά ΜΜΕ με ένα πλατύ χαμόγελο για την εφετινή επιτυχημένη σεζόν κι «επιστροφή» των «μπλαουγκράνα» και πρόσθεσε για τον 18χρονο θαυματουργό άσο της καταλανικής ομάδας:

«Είναι μια ιδιοφυία που λατρεύει την "Μπάρτσα". Έχει φίλους εδώ και ανήκει σε μια γενιά παικτών που έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί ως συμπαίκτες. Είναι ένας παίκτης με ασύλληπτο ατομικό ταλέντο αλλά και ομαδικότητα και είναι πολύ χαρούμενος μαζί μας. Με τον ατζέντη του, τον Ζόρζε Μέντες, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία».

