Ο Βασίλης Σπανούλης είναι από χθες με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Μονακό.
Ο τεχνικός της Εθνικής μας ομάδας ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο και εκεί συναντήθηκε με τους Μονεγάσκους, με τους οποίους συζήτησε και συμφώνησε να αναλάβει το «τιμόνι» του συλλόγου. Μάλιστα, η Μονακό έβγαλε και μία αποθεωτική ανακοίνωση για την πρόσληψη του Kill Bill, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως είναι «γνωστός για τη θρυλική του καριέρα και σύμβολο της Ευρωλίγκας».
Σήμερα, δε, ανέβασε στο Χ φωτογραφίες του Σπανούλη από την άφιξή του στο Πριγκιπάτο με ελικόπτερο!
Ιδού:
🚁 𝙻𝚎𝚐𝚎𝚗𝚍 𝚕𝚊𝚗𝚍𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝙼𝚘𝚗𝚊𝚌𝚘 🌟🇲🇨#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/vh30AFVxYR— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 27, 2024
