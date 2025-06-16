Παλεύει να κλείσει έναν εξτρέμ μέσα στην εβδομάδα ο Ολυμπιακός

Η απόκτηση εξτρέμ βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στον Ολυμπιακό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει στρέψει την προσοχή του στην Ισπανία.

Ο Βάσκος προπονητής φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, τους οποίους έχει εισηγηθεί στη διοίκηση του συλλόγου.

Ένας παίκτης που κάνει… γκελ στους Πειραιώτες είναι ο Κάρλος Βιθέντε, ο οποίος είναι 26 ετών και ψάχνει μία ομάδα καλύτερη από την Αλαβές.

Δεν παρουσιάζεται αρνητικός όπως ο Μπράιαν Χιλ και η ομάδα του φέρεται να αξιώνει 10 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας (ακούγεται και η Μπέρμιγχαμ).

Μία άλλη περίπτωση που έχει ξεχωρίσει στην «ερυθρόλευκη» λίστα είναι ο Ραούλ Μορό, ο οποίος είναι 22 ετών και παίζει στη Βαγιαδολίδ. Και εκείνου η χρηματιστηριακή αξία φτάνει στα 10 εκατ. ευρώ.

Για τον συγκεκριμένο εξτρέμ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η Μπέτις, η Οσασούνα, η Μαγιόρκα, η Σέλτικ και ο Άγιαξ, ο οποίος γράφτηκε πως έχει κάνει προσφορά 7 εκατ. ευρώ και πήρε αρνητική απάντηση.

Την ίδια στιγμή, ο Λουίς Μίγια παρουσιάζεται… φευγάτος και δείχνει έτοιμος για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς είναι κολακευμένος από το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και δύο ισπανικών ομάδων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση απαιτεί αρκετή υπομονή για έναν παίκτη που έχει επιμείνει αρκετά ο Μεντιλίμπαρ.

