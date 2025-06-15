Λογαριασμός
Πάει για τη «βόμβα» με σέντερ από το ΝΒΑ ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» θα κινηθούν για έναν παίκτη που θα... ταράξει τα νερά στη θέση «5»

παοπαντου

Στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός, με τους «πράσινους» να προσπαθούν να κλείσουν τον Ρογκαβόπουλο, μετά από τους Σορτς και Τολιόπουλο.

Το Τριφύλλι δεδομένα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός σέντερ, αφού ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν έπεισε με τις εμφανίσεις του.

Κάπως έτσι το Τριφύλλι θα κινηθεί για κάτι διαφορετικό για να συμπληρώσει τον Λεσόρ. 

TAGS: Παναθηναϊκός
