Την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας ανέλαβε και επίσημα πλέον ο Τζενάρο Γκατούσο. Ο Ιταλός τεχνικός αποτελεί τον αντικαταστάτη του Λουτσιάνο Σπαλέτι στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», αναλαμβάνοντας άμεσα τα ηνία της ομάδας.

Ο νέος προπονητής θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 19 Ιουνίου, στις 11 π.μ. στο ξενοδοχείο Parco dei Principi στη Ρώμη.

«Ο Γκατούζο είναι σύμβολο του ιταλικού ποδοσφαίρου», δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα και συμπλήρωσε πως «το μπλε γι' αυτόν είναι σαν δεύτερο δέρμα. Τα κίνητρά του, ο επαγγελματισμός του και η εμπειρία του θα είναι θεμελιώδη για την αντιμετώπιση των επόμενων υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας. Έχοντας επίγνωση της σημασίας του στόχου που θέλουμε να επιτύχουμε, τον ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητα και την απόλυτη αφοσίωση με την οποία αποδέχτηκε αυτή την πρόκληση, μοιράζοντας το έργο της FIGC για τη συνολική ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μας, στο οποίο η μπλε φανέλα έχει στρατηγική κεντρική θέση».

Ο Γκατούζο ως προπονητής έχει περάσει από Σιόν, Παλέρμο, ΟΦΗ, Πίζα, Μίλαν, Νάπολι, Βαλένθια, Μαρσέιγ και Χάιντουκ Σπλιτ.

Ως ποδοσφαιριστής έχει γράψει 73 συμμετοχές με 1 γκολ με το εθνόσημο στο στήθος.

