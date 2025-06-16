Ο πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν έχει και αθλητικές προεκτάσεις. Μετά την επ' αόριστον αναβολή του τρίτου και τελευταίου τελικού ανάμεσα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Ιερουσαλήμ, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί χθες, η ομάδα του λαού έδωσε άδεια στους ξένους παίκτες της να φύγουν από τη χώρα.

Αρκετοί εξ αυτών, που διέμεναν στην ίδια περιοχή με τον Δημήτρη Ιτούδη, που επλήγη από πυραύλους, έχουν ήδη μεταφερθεί σε ξενοδοχείο σε ασφαλέστερη περιοχή της πόλης.

Ο σύλλογος αντιλαμβανόμενος την ανησυχία των αθλητών και των οικογενειών τους, έχει ήδη δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς, εφόσον το επιθυμούν, να φύγουν από τη χώρα.

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ μεριμνά πρωτίστως για την ασφάλεια και την ευημερία των παικτών, του προσωπικού και των οικογενειών τους. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, είμαστε πιο προσεκτικοί από ποτέ στις ανησυχίες τους. Η ομάδα θα ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες των αξιωματούχων ασφαλείας», αναφέρει η ενημέρωση της ομάδας.

