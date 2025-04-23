Έκαψε τη Ρεάλ στο καμίνι του ΣΕΦ ο… κανονικός Ολυμπιακός!

Έκαψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο καμίνι του ΣΕΦ και έκανε το πρώτο βήμα προς το Final Four του Άμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός!

Μπαίνοντας απόλυτα συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης και έχοντας για μεγαλύτερο «όπλο» την αμυντική τους λειτουργία, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σταθερά τον έλεγχο και διψήφιες υπέρ τους διαφορές, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 84-72 και κάνοντας το 1-0 στη σειρά!

Επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων ξανά στο ΣΕΦ, την Παρασκευή 25/4 (21:30), όταν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να παρουσιάσει παρόμοια αγωνιστική εικόνα και να διπλασιάσει τις νίκες της, πριν ταξιδέψει στη Μαδρίτη, την επόμενη εβδομάδα.

MVP για τους νικητές ήταν ξανά ο Βεζένκοφ, με 23 πόντους (5/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 7 ριμπόυντ και 3 κλεψίματα, ενώ ακολούθησαν οι Φουρνιέ (13π, 4 ριμπ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα) και Μιλουτίνοφ (11π, 8 ριμπ), με τους Βιλντόσα, Γουόκαπ να προσφέρουν επίσης σημαντικές βοήθειες, στην επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση μετά από καιρό!

Όσο για τη Ρεάλ, η οποία έβλεπε συνεχώς την πλάτη του Ολυμπιακού, μένοντας κοντά στο τέλος χάρη σε μερικά μεγάλα τρίποντα του Γιούλ (16π), ξεχώρισαν επίσης οι Χεζόνια (13π, 5 ριμπ) και Μούσα (11π, 4 ριμπ).

Το ματς:

Με Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχοντας ξανά στη δωδεκάδα του μετά από καιρό Γουόκαπ και Βιλντόσα, ενώ εκτός έμειναν Έβανς, Ράιτ, Ντόρσεϊ, Μήτρου-Λονγκ και Μένσα. Από την άλλη, ο Τσους Ματέο επέλεξε για την αρχική του πεντάδα τους Καμπάτσο, Ντεκ, Μούσα, Γκαρούμπα και Ταβάρες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει προσηλωμένος από τα πρώτα δευτερόλεπτα, με τη Ρεάλ να βάζει το πρώτο καλάθι με τον Ταβάρες, αλλά με τους «ερυθρόλευκους» να παίζουν εξαιρετικές άμυνες, φτιάχνοντας σερί 12-0 με λέι απ του Φουρνιέ, καλάθι-φάουλ του Γκος και τρίποντο του Βεζένκοφ! Ο Μούσα έβαλε το πρώτο καλάθι της Ρεάλ μετά από 3,5 αγωνιστικά λεπτά, μειώνοντας σε 12-4, ο Παπανικολάου απάντησε άμεσα, ενώ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε για πρώτη φορά με +13 (17-4), μετά από τεχνική ποινή στον Ματέο και με τον Φουρνιέ να φτάνει νωρίς τους 6!

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να παίζουν εξαιρετικές άμυνες, με τον Βεζένκοφ να βάζει συνεχόμενους πόντους για το 21-6 και να γίνεται ο πρώτος διψήφιος με 10! Ο Βιλντόσα έδωσε 2 ασίστ στον Μιλουτίνοφ και σκόραρε για το 25-10, με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει για πρώτη φορά με +17 (27–10), πριν οι Φελίς και Αμπάλδε μειώσουν για το 27-14 της πρώτης περιόδου.

Οι πολύ δυνατές «ερυθρόλευκες» άμυνες συνεχίστηκαν και στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ενώ στην άλλη πλευρά του παρκέ, ΜακΚίσικ και Γκος «έγραψαν» το 31-16! Ο Γιουλ με 2/3 βολές μετά από πολύ αμφισβητούμενο φάουλ μείωσε σε 31-18 και λίγο αργότερα ο Ιμπάκα με τρίποντό του σε 33-21, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν έχασε στιγμή τη συγκέντρωσή του, με τον Λι να καρφώνει σε αιφνιδιασμό για το 37-23! Ο Μιλουτίνοφ έφτασε τους 8 (μαζί με 6 ριμπάουντ), κάνοντας με follow το 39-25, ενώ ο Βιλντόσα έγβαλε συνεχόμενες άμυνες με επιθετικό φάουλ και κλέψιμο, πριν ο Βεζένκοφ ευστοχήσει σε μεγάλο τρίποντο για το 42-25, ισοφαρίζοντας τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό μέσα από την εξαιρετική αμυντική τους λειτουργία (7 κλεψίματα, 3 μπλοκ και μόλις 2 λάθη έναντι 13 που είχε σε εκείνο το σημείο του ματς η Ρεάλ), και με τον Πίτερς να διαμορφώνει με τρίποντο το 47-29!

Το… ρεσιτάλ άμυνας συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο από τον Ολυμπιακό, με τη Ρεάλ να «ματώνει» για να βρει πόντους. Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έκανε το 50-29 φτάνοντας τους 16 προσωπικούς πόντους, ενώ ο Παπανικολάου εκτόξευσε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +20 (52-32)! Ο Βιλντόσα έδωσε την τρίτη του ασίστ για ένα εμφατικό κάρφωμα του Φαλ, ενώ κάπου εκεί ο Ολυμπιακός έχασε τον ρυθμό του επιθετικά για πρώτη φορά στο ματς, επιτρέποντας στη Ρεάλ να μειώσει σε 56-43, ενώ ο Ματέο δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή και αποβλήθηκε, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Φελίς με συνεχόμενα καλάθια του έκανε το 58-44, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν στις επιθέσεις του. Ο Γιούλ με τρίποντο και ο Φελίς φτάνοντας τους 8, μείωσε μετά από πολύ ώρα στο -11 (62 -51) για τη Ρεάλ, πριν ο Φουρνιέ διαμορφώσει το 64 -51 της τρίτης περιόδου!

Ο Μιλουτίνοφ έφτασε τους 10 πόντους μαζί με 7 ριμπάουντ, κάνοντας το 66-51 με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ενώ ο Πίτερς με συνεχόμενους πόντους του (δύσκολο λέι απ και δίποντο πατώντας την γραμμή του τριπόντου) επανέφερε το +17 (70- 53). Ο Γιούλ με floater και δύο συνεχόμενα τρίποντά του έδωσε «ανάσα» στη Ρεάλ (72-61), αλλά ο Γουόκαπ είχε την απάντηση, σκοράροντας από μακριά για το 75-61 και με 3:30 για το φινάλε!

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 47-29, 64-51, 84-72

