Ευρωπαϊκή «αντιπυραυλική ασπίδα» με την Ουκρανία: Συμφωνία 10 χωρών για νέα συμμαχία

Οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας συμφώνησαν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αντιβαλλιστικής συμμαχίας, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

«Πιστεύουμε ότι η προστασία της Ευρώπης απαιτεί μια συνολική λύση, με μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική αντιπυραυλικής άμυνας, ικανή να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει μελλοντικές απειλές από βαλλιστικούς πυραύλους. Η αρχιτεκτονική αυτή θα αναπτυχθεί μέσα από συλλογική προσπάθεια, τεχνολογική συνεργασία και αξιόπιστη βιομηχανική σύμπραξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η νέα πρωτοβουλία θα συμπληρώνει τα υφιστάμενα συστήματα αντιβαλλιστικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ευρωπαϊκών λύσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί ή πρόκειται να αποκτηθούν από τις συμμετέχουσες χώρες», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι δυτικοί σύμμαχοι θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν νέες δεσμεύσεις για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας κατά τη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι τη Δευτέρα, καθώς οι ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας έχουν καταστήσει τη χώρα ολοένα και πιο ευάλωτη στις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, παρά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στο πεδίο των μαχών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στη συνάντηση μαζί με τουλάχιστον 25 ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων». Η σύνοδος εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες των συμμάχων για τη διαμόρφωση κοινής θέσης απέναντι στη Ρωσία, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια ενδεχόμενη μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Η «Συμμαχία των Προθύμων» επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Γάλλος αξιωματούχος, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συνόδου θα βρεθεί η συνεργασία στον τομέα της αντιβαλλιστικής άμυνας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην εξασφάλιση περισσότερων αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης Patriot, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνας SAMP/T, καθώς και στην εξέταση τρόπων με τους οποίους η ευρωπαϊκή και η ουκρανική αμυντική βιομηχανία μπορούν να αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις.

Πηγή: skai.gr

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