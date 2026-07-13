Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης, έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τον εναέριο χώρο και τα αεροδρόμια της χώρας.

«Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με τον εναέριο χώρο και τα αεροδρόμια της Υεμένης και ανησυχώ βαθιά για τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης», δήλωσε.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος ανέφερε ότι βρίσκεται σε ενεργή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, ενώ το Γραφείο του έχει έρθει σε επαφή με στρατιωτικούς εκπροσώπους όλων των πλευρών.

«Τους καλούμε να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει έναν νέο κύκλο βίας στην Υεμένη», υπογράμμισε.

Κάλεσε επίσης τα μέρη να προσέλθουν σε διάλογο και διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να βρεθεί μια διέξοδος.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να διατηρηθεί η «σχετική ηρεμία που βιώνει η Υεμένη από το 2022» και να σημειωθεί πρόοδος προς τον «βιώσιμο τερματισμό της σύγκρουσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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