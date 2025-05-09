Παίκτης της χρονιάς στην Αγγλία για 3η φορά στην καριέρα του ο Σαλάχ

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη!



Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Premier League για τη σεζόν 2024/25.

Ο Αιγύπτιος τα… έσπασε για ακόμη μία φορά στο Νησί, καταγράφοντας 28 γκολ και 18 ασίστ σε 35 εμφανίσεις. Με τους «κόκκινους» να κατακτούν με άνεση το φετινό πρωτάθλημα ο Σαλάχ πήρε πανάξια αυτόν τον τίτλο και μάλιστα με ποσοστό 90% από τα 918 μέλη που ψήφισαν, με αποτέλεσμα να γίνει ο νικητής με το μεγαλύτερο ποσοστό στο 21ο αιώνα στην Αγγλία.



Μετά το 2018 και το 2022 ο Σαλάχ προσθέτει για τρίτη φορά τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της Αγγλίας κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά από ποδοσφαιριστή τη Λίβερπουλ.

The first Red to win three @theofficialfwa Footballer of the Year awards 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/OcmvLO5jvR — Liverpool FC (@LFC) May 9, 2025

