Παίκτης της χρονιάς στην Αγγλία για 3η φορά στην καριέρα του ο Σαλάχ

Ο Σαλάχ πήρε… αέρα το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς στην Premier League και έγινε ο μοναδικός που το έχει κατακτήσει συνολικά τρεις φορές με τη φανέλα της Λίβερπουλ

Σαλάχ

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη!

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Premier League για τη σεζόν 2024/25.

Ο Αιγύπτιος τα… έσπασε για ακόμη μία φορά στο Νησί, καταγράφοντας 28 γκολ και 18 ασίστ σε 35 εμφανίσεις. Με τους «κόκκινους» να κατακτούν με άνεση το φετινό πρωτάθλημα ο Σαλάχ πήρε πανάξια αυτόν τον τίτλο και μάλιστα με ποσοστό 90% από τα 918 μέλη που ψήφισαν, με αποτέλεσμα να γίνει ο νικητής με το μεγαλύτερο ποσοστό στο 21ο αιώνα στην Αγγλία.

Μετά το 2018 και το 2022 ο Σαλάχ προσθέτει για τρίτη φορά τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της Αγγλίας κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά από ποδοσφαιριστή τη Λίβερπουλ.

Πηγή: sport-fm.gr

