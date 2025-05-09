Η Τσέλσι μπορεί να γίνει η μόνη ομάδα που έχει κατακτήσει όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους

Απέναντι σε μία μεγάλη πρόκληση είναι η Τσέλσι. Οι «μπλε» πέρασαν στον τελικό του Conference League στον οποίο θα αντιμετωπίσει την Μπέτις.

Η αγγλική ομάδα εάν μπορέσει να κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στους Ισπανούς θα αποκτήσει μια μοναδικότητα που δεν έχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη.

Θα έχει στην τροπαιοθήκη της όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους, καθώς έχει σηκώσει το Champions League, το Europa League, το Super Cup αλλά και το Κυπελλούχων που πια δεν υπάρχει.

«Η κατάκτηση του τίτλου είναι πολύ σημαντική, αναμφίβολα, 100%. Για διάφορους λόγους, αλλά ο κυριότερος είναι ότι θέλουμε αυτός ο σύλλογος να κερδίζει τρόπαια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Conference League, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το τρόπαιο στη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουμε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι το μόνο τρόπαιο που δεν έχει κερδίσει η Τσέλσι και ότι μπορεί να γίνει ο πρώτος σύλλογος στην Ευρώπη που θα κερδίσει κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση», είχε δηλώσει ο τεχνικός της ομάδας πριν τη ρεβάνς με τη Τζουργκάρντεν.

🚨🏆 Conference League final: Betis vs Chelsea! pic.twitter.com/DGIglcqzph

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.