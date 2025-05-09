Νίκος Μέλλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Το αξέχαστο γκολ στο πόλο, ο ρόλος του Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Πρώην παίκτης πόλο και νυν ηθοποιός, ο Νίκος Μέλλος φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας και εξηγεί πώς ισορροπεί ανάμεσα στον αθλητισμό και την τέχνη.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς σειρές, όπως η «Ηλέκτρα» και «Η γη της ελιάς», μίλησε για το αξέχαστο γκολ που πέτυχε στις πισίνες της Α1, την πορεία του στο σανίδι, τη λατρεία του για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και το όνειρό του να γνωρίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Δηλώνει φαν του Ολυμπιακού και σχολιάζει τα ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Super League, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Δείτε το επεισόδιο εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

