Την πεποίθηση πως η Φενέρμπαχτσε αξίζει και μπορεί να κατακτήσει την Ευρωλίγκα εξέφρασε ο Ντεριά Γιανιέρ, τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό του Final 4.

«Πλησιάζουμε στο καλύτερο μέρος της σεζόν μας, το Final 4 της Ευρωλίγκας. Όλη τη σεζόν, όλες οι ομάδες δούλεψαν σκληρά για να φτάσουν σε αυτό το σημείο και είναι προνόμιο για τον σύλλογό μου να είναι ξανά παρών σε αυτό το υψηλότερο επίπεδο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και για έβδομη φορά από το 2015. Πιστεύω ακράδαντα ότι με το προπονητικό επιτελείο και την ομάδα παικτών που έχουμε αξίζουμε να πάμε μέχρι το τέλος. Απλώς θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε όλο το χρόνο και τα υπόλοιπα θα τα δούμε όλοι μαζί», τόνισε.

Παράλληλα τόνισε πως περιμένει πολύ κόσμο της Φενέρ στο Άμπου Ντάμπι. «Σίγουρα, θα είναι μια διαφορετική εμπειρία για όλους εμάς και για όλους τους φιλάθλους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ίδια η διοργάνωση θα είναι υψηλής ποιότητας. Έχουμε απίστευτο αριθμό αιτήσεων για εισιτήρια από τους φιλάθλους μας σε όλο τον κόσμο που θέλουν να είναι παρόντες στο Άμπου Ντάμπι. Προφανώς, ο αριθμός των εισιτηρίων που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ περιορισμένος, επίσης λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στο γήπεδο. Όμως πιστεύω πως θα έχουμε έναν πολύ σημαντικό αριθμό φίλων μας στο γήπεδο και θα μας υποστηρίξουν όπως κάνουν πάντα», δήλωσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.