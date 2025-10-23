Λογαριασμός
Κατάληψη στο Μοναστηράκι: Οπαδοί της σκωτσέζικης Αμπερντίν το «έβαψαν» κόκκινο - Δείτε φωτό

Πάνω από 1.500 Σκωτσέζοι έχουν έρθει στην Αθήνα για το σημερινό ματς με την ΑΕΚ - Οι περισσότεροι σουλατσάρουν από το πρωί στο κέντρο της πόλης 

Οπαδοί στο Μοναστηράκι

Πάνω από 1.500 οπαδοί της Αμπερντίν βρίσκονται στην Αθήνα και έχουν κάνει κατάληψη στο κέντρο της πόλης από το πρωί της Πέμπτης, με αφορμή τον αγώνα με την ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League (19:45, Οpap Arena).

Οι περισσότεροι είναι μαζεμένοι στο Μοναστηράκι και δείχνουν να το γλεντάνε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλοι φορούν την κόκκινη εμφάνιση της ομάδας τους.

οπαδοί της Αμπερντίν στο Μοναστηράκι

οπαδοί της Αμπερντίν στο Μοναστηράκι

οπαδοί της Αμπερντίν στο Μοναστηράκι

