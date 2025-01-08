Ουναΐ: Η μεγάλη αλλαγή στο προφίλ του, δεν… βλέπει Μαρσέιγ

Ο Αζεντίν Ουναΐ έχει βρει τα πατήματα του στον Παναθηναϊκό και δείχνει από νωρίς πόσα μπορεί να προσφέρει στους «πράσινους». Μάλιστα το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η τρίπλα που έκανε κόντρα στον ΠΑΟΚ σε πολύ κλειστό χώρο και το άψογο τελείωμα για το 2-1 στο 90΄. Το ταλέντο του Μαροκινού είναι τεράστιο και στο Τριφύλλι το ξέρουν αυτό.
