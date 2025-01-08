ΠΑΣ Γιάννινα: Προσέφυγε στη FIFA ο Πέδρο Κόντε, διεκδικεί μεγάλο ποσό

Μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν τα οικονομικά προβλήματα στον ΠΑΣ Γιάννινα και το αγωνιστικό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β την προσεχή Δευτέρα στο «Ζωσιμάδες».



Στους παίκτες, που έχουν καταθέσει προσφυγή για οφειλές και χρωστούμενα, προστέθηκε πλέον όπως αποκαλύπτει το passports.gr και ο φυσικός ηγέτης των προηγούμενων ετών, ο Ισπανός επιθετικός Πέδρο Κόντε, ο οποίος, μάλιστα, προσέφυγε στην FIFA και όχι στην ΕΠΟ.

Το καλοκαίρι το συμβόλαιο του Κόντε τέλειωσε και ο ίδιος ήρθε σε μια αρχική συμφωνία με τη διοίκηση Χριστοβασίλη για να συνεχίσει στην ομάδα. Η έλευση του Παλαιολόγου στον ΠΑΣ διαφοροποίησε τα δεδομένα, υπήρξε διαφωνία για τη διάρκεια του συμβολαίου και τελικά ο Κόντε αποφάσισε να φύγει από την ομάδα και επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Βόλος του Αχιλλέα Μπέου

Ο Πέδρο Κόντε φόρεσε για δεύτερη φορά στον ΠΑΣ Γιάννινα για μία τριετία από το καλοκαίρι του 2021 έως το περασμένο καλοκαίρι του 2024. Ο Ισπανός επιθετικός πήρε Όσκαρ ατυχίας, καθώς υπέστη τις δύο χρονιές,στα δύο γόνατα των ποδιών του και ουσιαστικά έχασε το μεγαλύτερο μέρος των δύο εκ των τριών σεζών. Ο Ισπανός στάθηκε πρώτη φορά άτυχος στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 όταν σε αγώνα στο «Ζωσιμάδες» με τον Παναθηναϊκό σε μια προσπάθεια να σουτάρει υπέστη ρήξη χιαστών στο δεξί γόνατο και έμεινεαγωνιστικών χώρων.Την επόμενη σεζόν ο Κόντε ξεκίνησε με φιλοδοξίες, ωστόσο στον δεύτερο και πάλι αγώνα της χρονιάς κατά διαβολική σύμπτωση, η ατυχία του ξαναχτύπησε την πόρτα. Ήταν 27 Αυγούστου 2022 όταν ο Κόντε υπέστη ρήξη χιαστών,, στον αγώνα με τη Λαμία τότε, σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Ντε Βινσέντι, που αγωνίζονταν στην ομάδα της Φθιώτιδας. Ο γκολεαδόρ του ΠΑΣ ήτανκαι παρά τα αρχικά του δάκρυα κατάφερε να σηκώσει κεφάλι και να παίξει ξανά ποδόσφαιρο.Την περσινή σεζόν, 2023-24, ο Κόντε πάλεψε να κρατηθεί η ομάδα στην κατηγορία, ωστόσο ταδεν στάθηκαν αρκετά για τη γιαννιώτικη ομάδα, η οποία δεν απέφυγε τον υποβιβασμό., όμως λόγω των δύο χιαστών ο ίδιος είχε συμφωνήσει σε διακανονισμούς. Οι οφειλές, όμως, συγκεντρώθηκαν την τρίτη και τελευταία σεζόν, την περσινή στην Super League 1 και έτσι ο ποδοσφαιριστής οδηγήθηκε στη λύση της προσφυγής., ωστόσο πρόκειται για ένα ακόμα «οικονομικό» αγκάθι και μια πληγή στο πρεστίζ της ομάδας.

