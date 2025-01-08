Λογαριασμός
Πάει Τούμπα για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ο Ηλιόπουλος

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, θα βρίσκεται αύριο (09/01, 19:30) στην Τούμπα για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας

Μάριος Ηλιόπουλος

Κανονικά το «παρών» -όπως συνηθίζει, άλλωστε, στα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας του- θα δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος στην Τούμπα για τη μεγάλη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας, αύριο, Πέμπτη 9 Ιανουαρίου.

Όπως τονίζει η «Δίκη», τα περί ψηφοφορίας για την παρουσία του ειπώθηκαν σε χιουμοριστικό πλαίσιο, καθώς ούτε μια στιγμή σκέφτηκε να απουσιάσει από τον σπουδαίο επαναληπτικό.

Τσακίρης: «Δεν έχω ακούσει κάτι για Μάριο Ρούι - Προπονείται κανονικά ο Βίντα»

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ντομαγκόι Βίντα, αλλά και για την περίπτωση του Μάριο Ρούι και το πόσο εν τέλει ενδιαφέρει την ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσακίρης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Αρχικά ο ρεπόρτερ της Ένωσης ανέφερε: «Ο Βίντα προπονείται κανονικά και αν ο Αλμέιδα θέλει να τον χρησιμοποιήσει, μπορεί, αλλά δεν βλέπω ο Αργεντινός τεχνικός να το κάνει ακόμα. Άλλωστε το Μήτογλου-Μουκουντί πάει πολύ καλά. Γενικά θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν δούμε πολλές αλλαγές με ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα μπει ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, να δούμε τι θα γίνει στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ και ο Γιόνσον έχει βάλει δύσκολα στον προπονητή του. Αν η ΑΕΚ έχει την ίδια εικόνα με τη Νέα Φιλαδέλφεια δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα».

Ενώ για την υπόθεση του Μάριο Ρούι τόνισε: «Δεν έχω ακούσει κάτι για τον Μάριο Ρουί. Δεν ξέρω ακόμα αν ισχύει, αλλά όπως και να έχει, άμεσα η ΑΕΚ πρέπει να προχωρήσει την περίπτωση του αριστερού μπακ, είτε είναι αυτή του Πορτογάλου είτε κάποια άλλη».

Πηγή: sport-fm.gr

