Κανονικά το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πράσινο φως παρά την κακοκαιρία

Ο αγώνας της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League (18:30) αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τις χιονοπτώσεις. Μετά τους απαραίτητους ελέγχους και από σειρά συσκέψεων, αποφασίστηκε ότι το μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί ομαλά.



Το μετεωρολογικό γραφείο της Βρετανίας εξέδωσε την Παρασκευή μια πορτοκαλί προειδοποίηση, τη δεύτερη πιο σοβαρή μετά το κόκκινο, για χιόνι και πάγο σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας το Σαββατοκύριακο. Τα αεροδρόμια στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ έκλεισαν προσωρινά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το πρωί της Κυριακής.

Ο καιρός προκάλεσε αναστάτωση στην πυραμίδα του ποδοσφαίρου, με τους αγώνες της League Two μεταξύ Τσέστερφιλντ -Τζίλιγχαμ και Φλίγοντ -Γουίμπλεντον, που αναβλήθηκαν το πρωί της Κυριακής. Ο τρίτος γύρος του Κυπέλλου Αγγλίας γυναικών μεταξύ της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Μπέρνλι στο City Ground αναβλήθηκε επίσης, ενώ ο ι ιπποδρομίες στο Πλούμπτον στο Σαξές ματαιώθηκαν.

Το ντέρμπι του «Μέρσεϊσαϊντ» της Λίβερπουλ εναντίον της Έβερτον αναβλήθηκε τον περασμένο μήνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάραγκ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.