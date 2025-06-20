Το δύσκολο εμπόδιο της Ρέιντζερς θα κληθεί να περάσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η σκωτσέζικη ομάδα, έχει μπει σε νέα εποχή με τον 39χρονο Ράσελ Μάρτιν να μιλά για τη συγκεκριμένη διασταύρωση με το «τριφύλλι», ενώ τοποθετήθηκε και για τον Σίριελ Ντέσερς το οποίον περιμένει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, παρά το έντονο ενδιαφέρον της ΑΕΚ.

Αναλυτικά:

Για την κλήρωση με τον Παναθηναϊκό:

«Βρήκα την κλήρωση συναρπαστική. Θα υπάρχει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Άιμπροξ. Κάποιοι μου είπαν ότι ίσως είναι η πιο δύσκολη κλήρωση που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, θα πρέπει να κερδίσουμε πολύ καλές ομάδες, οπότε θα είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε προς τα πού εργαζόμαστε, ώστε να τους μελετήσουμε καλά, αλλά η δουλειά θα επικεντρωθεί σε εμάς και στο να βεβαιωθούμε ότι τις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες οι παίκτες θα καταλάβουν τι απαιτείται και ότι είναι ανοιχτοί στο να μάθουν».

Όσον αφορά τον Ντέσερς ο Μάρτιν τόνισε πως τον περιμένει κανονικά στην προετοιμασία:

«Δεν έχω να σας δώσω κάποια ενημέρωση. Οι ενημερώσεις θα έρθουν όταν και όποτε γίνουν πραγματικότητα. Προς το παρόν, περιμένω τον Σιριέλ να επιστρέψει τη Δευτέρα και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του στην προετοιμασία».

