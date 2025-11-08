Οριστικά εκτός ο Έσε για το ματς Κηφισιά-Ολυμπιακός

Χωρίς τον Σαντιάγο Έσε ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά στη Νίκαια για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αργεντινός μέσος έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς, με τον Ισπανό τεχνικό να τον περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, η συμμετοχή του ήταν από την αρχή εξαιρετικά δύσκολη και τελικά δεν κρίθηκε έτοιμος.

Εκτός αποστολής βρίσκεται, επίσης ο τραυματίας Ντάνι Γκαρθία, με τους Σιπιόνι και Μουζακίτη να διεκδικούν μία θέση στο αρχικό σχήμα απέναντι στους νεοφώτιστους και την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες

Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί

Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι

Νασιμέντο, Ζέλσον, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι

Επιθετικοί

Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι



