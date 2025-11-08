Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριστικά εκτός ο Έσε για το ματς Κηφισιά-Ολυμπιακός

Ο Έσε έμεινε εκτός για το Κηφισιά–Ολυμπιακός παρά την προσπάθειά του να προλάβει. Εκτός και ο Γκαρθία. Αναλυτικά η αποστολή του Μεντιλίμπαρ 

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χωρίς τον Σαντιάγο Έσε ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά στη Νίκαια για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αργεντινός μέσος έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς, με τον Ισπανό τεχνικό να τον περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, η συμμετοχή του ήταν από την αρχή εξαιρετικά δύσκολη και τελικά δεν κρίθηκε έτοιμος.

Εκτός αποστολής βρίσκεται, επίσης ο τραυματίας Ντάνι Γκαρθία, με τους Σιπιόνι και Μουζακίτη να διεκδικούν μία θέση στο αρχικό σχήμα απέναντι στους νεοφώτιστους και την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες
Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί
Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι
Νασιμέντο, Ζέλσον, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι

Επιθετικοί
Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός ΚΗΦΙΣΙΑ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark