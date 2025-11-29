Ακυρώθηκε το σημερινό ραντεβού Ομπράντοβιτς – διοίκησης Παρτιζάν

Και άλλο επεισόδιο θα έχει το σίριαλ… Ομπράντοβιτς για την Παρτίζαν.

Τα σερβικά ΜΜΕ μεταφέρουν την πληροφορία ότι η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν θα πραγματοποιηθεί με την αγωνία στις τάξεις των οπαδών της ομάδας να κορυφώνεται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται πρόκειται για μια εξέλιξη που έγινε μετά από επιθυμία αρκετών μελών του ΔΣ της Παρτιζαν, τα οποία απουσιάζουν από την χώρα και θέλουν να επιστρέψουν για να είναι και αυτά παρόντα το meeting.

Το πότε θα γίνει το νέο ραντεβού των δύο πλευρών δεν έχει διευκρινισθεί ακόμη με τα ΜΜΕ της χώρας να εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο να γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Κάποια από σχετικά δημοσιεύματα, συνδέουν την εξέλιξη αυτή με την πληροφορία που έχει αρχίσει να κυκλοφορεί περί προσπάθειας της διοίκησης της Παρτιζάν να κλείσει έναν παίκτη, μία κίνηση η οποία εικάζεται ότι θα χρησιμοποιηθεί από τη διοίκηση ως ένας «άσσος» στις νέες συζητήσεις που θα έχει με τον Ομπράντοβιτς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.