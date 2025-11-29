Λογαριασμός
Εντυπωσιακή επιστροφή Γιάννη με 30 πόντους, αλλά οι Νικς πήραν τη νίκη και την πρόκριση στο NBA Cup

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε με 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως οι Νικς ήταν ανώτεροι στα κρίσιμα σημεία 

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση μετά τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα ήταν εντυπωσιακή. Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε τα πάντα στο παρκέ, τελειώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε μόλις 28 λεπτά.

Παρ’ όλα αυτά, η εξαιρετική του εμφάνιση δεν ήταν αρκετή για τους Μπακς, που γνώρισαν την έβδομη σερί ήττα τους, χάνοντας 118-111 από τους Νικς.

Οι Νεοϋορκέζους, με ηγέτη έναν ασταμάτητο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους, πάτησαν το γκάζι στα κρίσιμα σημεία και «σφράγισαν» την πρόκρισή τους στα νοκ άουτ, κατακτώντας την πρώτη θέση του East Group C με ρεκόρ 3-1.


Ο Μάιλς ΜακΜπράιντ ήταν καθοριστικός με 19 πόντους και μεγάλα τρίποντα στην τέταρτη περίοδο, ενώ ο Τζος Χαρτ έκανε μία ακόμη πληθωρική εμφάνιση με 19 πόντους και 15 ριμπάουντ. Ο Μικάλ Μπρίτζες πρόσθεσε 14 πόντους, ολοκληρώνοντας ένα ιδανικό βράδυ για τη Νέα Υόρκη.


Οι Μπακς, παρά το εξαιρετικό ποσοστό τους (52,1%) και τα 18 τρίποντα, δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον Μπράνσον, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε στην επίθεση. Μάλιστα, ήταν αυτός που με τρεις βολές και μια ασίστ στον ΜακΜπράιντ «ξεκόλλησε» τους Νικς όταν το Μιλγουόκι πλησίασε στους τρεις.

Παράλληλα, η Μιλγουόκι είχε θετικότατο Κάιλ Κούζμα με 20 πόντους και A.J. Γκριν με 18, όμως τα λάθη και οι αστοχίες στα τελευταία λεπτά κόστισαν την ανατροπή.

Για τους Νικς, αυτή η νίκη είναι ακόμη ένα βήμα στη φετινή τους ανοδική πορεία και τους εξασφαλίζει την παρουσία στα νοκ άουτ του NBA Cup. Για τους Μπακς, το θετικό νέο είναι η εικόνα του Αντετοκούνμπο — έτοιμος και αποδοτικός — αλλά το αρνητικό είναι το σερί ήττων και ο αποκλεισμός από τη διοργάνωση.

Πηγή: sport-fm.gr

