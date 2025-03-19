Οι Μπακς κόλλησαν επιθετικά στο φινάλε της αναμέτρησης με τους Γουόριορς και μοιραία ηττήθηκαν. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε σε όσα πρέπει να βελτιώσει τόσο η ομάδα του όσο και ο ίδιος. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι πρέπει να γίνει πιο επιθετικός και να απολαύσει το μπάσκετ ξανά.

«Πρέπει να παίζουμε απελευθερωμένοι, να έχουμε περισσότερη χαρά μέσα στο παιχνίδι και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε αρνητικά πράγματα. Μιλώντας για εμένα, πρέπει να είμαι επιθετικός, πρέπει να γ… όλα αυτά για τα οποία μιλάει ο καθένας. Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου και να απολαύσω το παιχνίδι ξανά», τόνισε μεταξύ άλλων.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

Για την επίθεση των Μπακς στο φινάλε:

«Πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι για αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε. Νιώθω ότι κάποιες φορές μόνο εγώ και ο Λίλαρντ προσπαθούμε να είμαστε επιθετικοί και όλοι παίζουν μέσα από αυτό. Νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια στην τέταρτη περίοδο είμαστε τόσο "αλτρουιστές", αντί να ορμήσουμε και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι. Αυτό κάνουμε. Και αν εγώ και εκείνος δεν είμαστε επιθετικοί στο φινάλε… Επιπλέον δεν εκτελούμε καλά. Μας πιέζουν και έτσι παίρνουμε κακά σουτ, όπως κάναμε στα τελευταία 2'30''».

Για το παιχνίδι με τους Λέικερς που έρχεται:

«Παίξαμε καλά στην τρίτη περίοδο, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, μπήκαμε στη ρακέτα, βάλαμε σουτ, αμυνθήκαμε σωστά. Φυσικά ο Λούκα έκανε σπουδαίο ματς, αλλά δεν θυμάμαι αν κάποιος άλλος έκανε καλό παιχνίδι. Πρέπει να πάμε με τη νοοτροπία ότι "το χρειαζόμαστε", όπως κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος της σεζόν, που είναι σαν παιχνίδι playoffs για εμάς. Προσπαθούμε, αλλά δεν παίζουμε καλό μπάσκετ. Ελπίζω να πάμε στο Λος Άντζελες, να συγκεντρωθούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας».

Για το τι σημαίνει να είναι επιθετικός:

«Να παίζω ελεύθερα, να είμαι ανταγωνιστικός, να παίρνω σωστές αποφάσεις, να παίζω με τα δυνατά μου σημεία και να παίρνεις όποια ευκαιρία είναι μπροστά σου. Για παράδειγμα, όταν σε μαρκάρουν δύο παίκτες, θα πρέπει να κάνεις τη σωστή πάσα. Αυτό σημαίνει να είσαι επιθετικός. Να εκμεταλλεύεσαι την ευκαιρία που σου παρουσιάζεται, να μη σκέφτεσαι περισσότερο από όσο πρέπει, να παίζεις με όρεξη, να είσαι ο εαυτός σου.

Ποτέ δεν ήταν η νοοτροπία "δώστε την μπάλα στον Γιάννη να κάνει δέκα σουτ ανά περίοδο". Δεν το έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου, για αυτό νομίζω ότι είμαι αποτελεσματικός, δεν παίρνω σουτ απλά επειδή είμαι ο Γιάννης. Θα μπορούσα σίγουρα να παίρνω 35 σουτ το παιχνίδι, αλλά δεν παίζω έτσι. Προσπαθώ να παίζω με τον σωστό τρόπο και το ματς κάποιες φορές θα με βολέψει και κάποιες όχι, αλλά πρέπει πάντα να έχω τη νοοτροπία να δημιουργώ φάσεις είτε για μένα είτε για τους συμπαίκτες μου».

