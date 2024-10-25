Ολυμπιακός: Χωρίς Γκος η 12άδα του κόντρα στην Μπάγερν

Λογαριασμός
Χωρίς Γκος η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν

Όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τελικά ο Γουίλιαμς – Γκος δεν θ’ αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό απέναντι στην Μπάγερν στο Μόναχο. Ετοιμάζεται για ευρωπαϊκό ντεμπούτο ο Μιλουτίνοφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται από τους Βαυαρούς στο Μόναχο και στη 12άδα τους για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Euroleague δεν θ’ απολαύσουν τελικά τις υπηρεσίες του Γουίλιαμς – Γκος, παρά το γεγονός πως εκείνος ταξίδεψε.

Εκτός έμεινε και ο Ναζ Μήτρου Λονγκ, όπως ενημέρωσαν οι Πειραιώτες. Όσο για τον Μιλουτίνοφ, θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, μετά και την εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.

