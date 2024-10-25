Ολυμπιακός: Χωρίς Γκος η 12άδα του κόντρα στην Μπάγερν

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται από τους Βαυαρούς στο Μόναχο και στη 12άδα τους για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Euroleague δεν θ’ απολαύσουν τελικά τις υπηρεσίες του Γουίλιαμς – Γκος, παρά το γεγονός πως εκείνος ταξίδεψε.



Εκτός έμεινε και ο Ναζ Μήτρου Λονγκ, όπως ενημέρωσαν οι Πειραιώτες. Όσο για τον Μιλουτίνοφ, θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, μετά και την εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.

