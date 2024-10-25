ΑΕΚ: Σκληρή επιστολή σε ΕΠΟ και ΚΕΔ για τον ορισμό Τσιάρα

Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με αντικείμενο τη διαιτησία έστειλε η ΑΕΚ.
Ενόψει του αγώνα με τον Πανσερραϊκό και με αφορμή τον ορισμό Τσιάρα, η «Ένωση» απευθύνθηκε θεσμικά σε όλες τις αρμόδιες αρχές.
Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:
«Η ΠΑΕ ΑΕΚ απέστειλε σκληρή επιστολή στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ με αφορμή τον ορισμό του Τσιάρα στο αυριανό αγώνα.
Σε αυτήν καλεί την ΚΕΔ να προχωρήσει σε όλες τις δέουσες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα της διαιτησίας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Παράλληλα εκφράζει την αγανάκτησή της για τις προκλητικές διαιτητικές αποφάσεις στα τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ.
Η αξία της τήρησης του ευ αγωνιζεσθαι, έχει αναδειχθεί από την ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή. Και δεν θα κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό.
Είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας για το ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να μας αποδείξουν ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό».
Πηγή: sport-fm.gr
