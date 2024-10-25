ΑΕΚ: Σκληρή επιστολή σε ΕΠΟ και ΚΕΔ για τον ορισμό Τσιάρα

Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με αντικείμενο τη διαιτησία έστειλε η ΑΕΚ.



Ενόψει του αγώνα με τον Πανσερραϊκό και με αφορμή τον ορισμό Τσιάρα, η «Ένωση» απευθύνθηκε θεσμικά σε όλες τις αρμόδιες αρχές.

Η σχετικήαναφέρει:«Ηαπέστειλε σκληρή επιστολή στηνκαι στηνμε αφορμή τον ορισμό τουστο αυριανό αγώνα.Σε αυτήν καλεί την ΚΕΔ να προχωρήσει σε όλες τις δέουσες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει τηντης διαιτησίας στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.Παράλληλα εκφράζει τηντης για τιςδιαιτητικές αποφάσεις στα τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ.Η αξία της τήρησης του, έχει αναδειχθεί από την ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή. Και δεν θα κάνουμεσε αυτό.Είναι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας μας για το ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να μας αποδείξουν ότισε αυτό».

