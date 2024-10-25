Superleague 2: Λύγισε με 1-0 τον Διαγόρα και... ανεβαίνει ο Ηρακλής

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του έκανε ο Ηρακλής, που επιβλήθηκε 1-0 του Διαγόρα Ρόδου εντός έδρας, στο ματς που άνοιξε τη δράση της έκτης αγωνιστικής στη Super League 2.

Τον αγώνα έκρινε ένα γκολ του Κούστα στο 81ο λεπτό, με τους Θεσσαλονικείς να πιάνουν έτσι τον ΠΑΟΚ Β’ στους οκτώ βαθμούς και την τέταρτη θέση της βαθμολογίας του 1ου ομίλου.

Ο Ηρακλής έχει πλέον το 2/2 από τότε που κάθισε στον πάγκο του συλλόγου ο Θανάσης Στάικος, με τους Ροδίτες από την άλλη να επιστρέφουν άμεσα στα αρνητικά αποτελέσματα και να μένουν έβδομοι.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.10.2024

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – Διαγόρας 1-0

(81' Κούστα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.10.2024

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα (12:00 / ΣΚΑΪ)

Α’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Εθνικός Ν. Κεραμιδίου – Νίκη Βόλου (15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.10.2024

AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Μακεδονικός (16:30 / monobala.gr)

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Καβάλα (14:30)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.10.2024

ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Πανιώνιος (15:00 / ΣΚΑΪ)

Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Asteras Aktor B’ (14:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.10.2024

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Καλαμάτα (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – Αιγάλεω (15:00)

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – ΑΕΚ Β’ (13:00)

