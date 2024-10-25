Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Γκριγκόνις από το ματς με Φενέρ - Η 12άδα

Με μία ακόμη σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Φενέρ (20:45). Συγκεκριμένα, ο Μάριους Γκριγκόνις, που εγκατέλειψε την προπόνηση της Πέμπτης (24/10) με μυϊκό σπασμό στη μέση, βρίσκεται στη 12άδα αλλά δεν θα αγωνιστεί.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντίνος Μήτογλου και ο Ιωάννης Παπαπέτρου τέθηκαν επίσης νοκ άουτ, καθώς ταλαιπωρούνται από ιογενή γαστρεντερίτιδα. Από την πορεία της υγείας τους θα κριθεί αν θα προλάβουν το ντέρμπι πρωταθλήματος την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, όπου λόγω και του περιορισμού στους ξένους η παρουσία τους είναι ακόμη πιο αναγκαία.

Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι επιστρέφει στη 12άδα για την Ευρωλίγκα και ο, που έκανε ντεμπούτο στη φετινή σεζόν πριν λίγες μέρες κόντρα στην ΑΕΚ Betsson.Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Λορέντζο Μπράουν, Κώστας Σλούκας, Τσεντί Οσμάν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Όμερ Γιούρτσεβεν, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Μάριους Γκριγκόνις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.