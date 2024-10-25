Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκτός και ο Γκριγκόνις από το ματς με Φενέρ - Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Δείτε τη 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν θα αγωνιστεί, τελικά, ούτε ο Μάριους Γκριγκόνις.

Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Γκριγκόνις από το ματς με Φενέρ - Η 12άδα

Με μία ακόμη σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Φενέρ (20:45). Συγκεκριμένα, ο Μάριους Γκριγκόνις, που εγκατέλειψε την προπόνηση της Πέμπτης (24/10) με μυϊκό σπασμό στη μέση, βρίσκεται στη 12άδα αλλά δεν θα αγωνιστεί.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντίνος Μήτογλου και ο Ιωάννης Παπαπέτρου τέθηκαν επίσης νοκ άουτ, καθώς ταλαιπωρούνται από ιογενή γαστρεντερίτιδα. Από την πορεία της υγείας τους θα κριθεί αν θα προλάβουν το ντέρμπι πρωταθλήματος την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, όπου λόγω και του περιορισμού στους ξένους η παρουσία τους είναι ακόμη πιο αναγκαία.



Από την άλλη, αξίζει να σημειωθεί ότι επιστρέφει στη 12άδα για την Ευρωλίγκα και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που έκανε ντεμπούτο στη φετινή σεζόν πριν λίγες μέρες κόντρα στην ΑΕΚ Betsson.

Αναλυτικά η 12άδα: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Λορέντζο Μπράουν, Κώστας Σλούκας, Τσεντί Οσμάν, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Όμερ Γιούρτσεβεν, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Μάριους Γκριγκόνις.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσέ Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark