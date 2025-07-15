Λογαριασμός
Η τακτική χρησιμότητα του Τσιριβέγια στα παιχνίδια με τη Ρέιντζερς

Απέναντι στην πίεση της Ρέιντζερς, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί καθαρό μυαλό και σωστές αποφάσεις στη μεσαία γραμμή - Xρειάζεται χαφ που αντέχουν στο πρέσινγκ,

Τσιριβέγια

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για δύο ματς με τη Ρέιντζερς, όπου όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες. Σε τέτοιες αναμετρήσεις, οι «πράσινοι» χρειάζονται παίκτες με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία υπό πίεση και ικανότητα να κυκλοφορούν σωστά τη μπάλα. Ο Πέδρο Τσιριβέγια δεν κάνει θόρυβο, όμως κουβαλά ουσία. Ο Ισπανός χαφ διαβάζει το παιχνίδι, κρατά τη μπάλα με ασφάλεια και μεταφέρει με ακρίβεια την κατοχή.

Πηγή: paopantou.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
