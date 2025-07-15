Η τακτική χρησιμότητα του Τσιριβέγια στα παιχνίδια με τη Ρέιντζερς

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για δύο ματς με τη Ρέιντζερς, όπου όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες. Σε τέτοιες αναμετρήσεις, οι «πράσινοι» χρειάζονται παίκτες με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία υπό πίεση και ικανότητα να κυκλοφορούν σωστά τη μπάλα. Ο Πέδρο Τσιριβέγια δεν κάνει θόρυβο, όμως κουβαλά ουσία. Ο Ισπανός χαφ διαβάζει το παιχνίδι, κρατά τη μπάλα με ασφάλεια και μεταφέρει με ακρίβεια την κατοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.