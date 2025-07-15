Ευρωμπάσκετ U20: Γενική είσοδος 10 ευρώ για τα νοκ άουτ

Το Ευρωμπάσκετ U20 μπαίνει από σήμερα στη δεύτερη φάση. Η Ελλάδα θα δώσει τον πρώτο της αγώνα αύριο (16/7) στις 18.00 στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Η γενική είσοδος για τη Β’ φάση είναι 10 ευρώ. Η είσοδος για παιδιά έως 15 ετών ελεύθερη.



Μπορείτε να στηρίξετε την Εθνική Ομάδα με την παρουσία σας και τη φωνή σας με ένα «κλικ» από την άνεση του σπιτιού σας ΕΔΩ.

Παράλληλα θα λειτουργούν εκδοτήρια και στα δύο γήπεδα από τις 12.00 ως τις 21.00 τις ημέρες των αγώνων.



Η γενική είσοδος στο κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι 5 ευρώ ως το τέλος της διοργάνωσης.



Για την είσοδο ΑΜΕΑ το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει στο email ekask@otenet.gr.



Τα ζευγάρια της φάσης των 16



Τετάρτη 16 Ιουλίου



1. Ισραήλ-Ρουμανία (13:00)

2. Πολωνία-Λιθουανία (18:00)

3. Τσεχία-Ισπανία (13:00)

4. Ελλάδα-Φινλανδία (18:00)

5. Γερμανία-Σλοβενία (20:30)

6. Ιταλία-Ισλανδία (15:30)

7. Σερβία-Ουκρανία (15:30)

8. Γαλλία-Βέλγιο (20:30)



Τα προημιτελικά



Πέμπτη 17 Ιουλίου



1. Ισραήλ/Ρουμανία-Ιταλία/Ισλανδία

2. Τσεχία/Ισπανία-Σερβία/Ουκρανία

3. Πολωνία/Λιθουανία-Γερμανία/Σλοβενία

4. Ελλάδα/Φινλανδία-Γαλλία/Βέλγιο



Ημιτελικά



Σάββατο 19 Ιουλίου



Νικητής 1-Νικητής 2

Νικητής 3-Νικητής 4



Τελικοί



Κυριακή 20 Ιουλίου

