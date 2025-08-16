Μακάμπι Χάιφα: Το πανό που έφερε το αίτημα της Ράκοφ για αποκλεισμό των Ισραηλινών από την Ευρώπη

Η Ράκοφ απέκλεισε τη Μακάμπι Χάιφα από το Conference League, με τη ρεβάνς ωστόσο να έχει και τρίτο ημίχρονο.



Βλέπετε, ένα πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της Μακάμπι έφερε μεγάλες αντιδράσεις από πλευράς Πολωνών. Το εν λόγω πανό, έγραφε «δολοφόνοι από το 1939» και ουσιαστικά χαρακτήριζε τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης ως υπεύθυνη για το Ολοκαύτωμα!

Οι ιθύνοντες της ομάδας των Στράτου Σβάρνα και Απόστολου Κωνσταντόπουλου έβγαλαν ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσαν πως έχουν καταθέσει επίσημο παράπονο στην UEFA, ζητώντας τον αποκλεισμό των Ισραηλινών από την Ευρώπη.



«Οι Πολωνοί ρίσκαραν τη ζωή τους κρύβοντας Εβραίους και οργανώνοντας την αντίσταση κατά της ναζιστικής Γερμανίας» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.



Σημειώνεται πως στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, οπαδοί της Ράκοφ είχαν ανεβάσει πανό που έγραφε «το Ισραήλ σκοτώνει και ο κόσμος σιωπά».

W związku z oburzającymi incydentami z udziałem kibiców Maccabi Hajfa podczas czwartkowego meczu w Debreczynie, złożyliśmy oficjalną skargę do UEFA, w której wnioskujemy https://t.co/f7TRumO8Dm. o wykluczenie klubu z Izraela z rozgrywek europejskich w kolejnym sezonie z powodu… pic.twitter.com/9sMwLd9kqv — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 15, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.