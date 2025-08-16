Λογαριασμός
Το πανό των οπαδών της Μακάμπι Χάιφα εξαγρίωσε τους Πολωνούς: Αίτημα για αποκλεισμό των Ισραηλινών από την Ευρώπη

Ένα πανό που σήκωσαν οι οπαδοί της Μακάμπι Χάιφα έφερε τη σφοδρή αντίδραση των ανθρώπων της Ράκοφ - Οι Πολωνοί οπαδοί είχαν ανεβάσει πανό κατά του Ισραήλ

Μακάμπι Χάιφα: Το πανό που έφερε το αίτημα της Ράκοφ για αποκλεισμό των Ισραηλινών από την Ευρώπη

Η Ράκοφ απέκλεισε τη Μακάμπι Χάιφα από το Conference League, με τη ρεβάνς ωστόσο να έχει και τρίτο ημίχρονο.

Βλέπετε, ένα πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της Μακάμπι έφερε μεγάλες αντιδράσεις από πλευράς Πολωνών. Το εν λόγω πανό, έγραφε «δολοφόνοι από το 1939» και ουσιαστικά χαρακτήριζε τη χώρα της κεντρικής Ευρώπης ως υπεύθυνη για το Ολοκαύτωμα!

Οι ιθύνοντες της ομάδας των Στράτου Σβάρνα και Απόστολου Κωνσταντόπουλου έβγαλαν ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσαν πως έχουν καταθέσει επίσημο παράπονο στην UEFA, ζητώντας τον αποκλεισμό των Ισραηλινών από την Ευρώπη.

«Οι Πολωνοί ρίσκαραν τη ζωή τους κρύβοντας Εβραίους και οργανώνοντας την αντίσταση κατά της ναζιστικής Γερμανίας» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, οπαδοί της Ράκοφ είχαν ανεβάσει πανό που έγραφε «το Ισραήλ σκοτώνει και ο κόσμος σιωπά».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ισραήλ UEFA Πολωνία
