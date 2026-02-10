Οι ημιτελικοί του κυπέλλου Ελλάδας είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός-ΟΦΗ. Τέσσερις ομάδες, δύο εισιτήρια για τον τελικό και ένας ραδιοφωνικός προορισμός. Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Η Τετάρτη (11/02) είναι ημέρα ημιτελικών, με τους διεκδικητές του τίτλου να παίρνουν και πάλι θέσεις μάχης για τις ρεβάνς και τα βλέμματα να στρέφονται στην Τούμπα στις 20:30, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, με τον «δικέφαλο» του βορρά να έχει προβάδισμα πρόκρισης, μετά το υπέρ του «1-0» στη Λεωφόρο.

Η δράση, όμως, αρχίζει νωρίτερα στις 17:00 στη Βοιωτία. Εκεί όπου ο τοπικός Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τους δύο αντιπάλους να έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, μετά το «1-1» στην Κρήτη.

Ζήστε φάση προς φάση τα κρίσιμα ματς και μετά το τελευταίο σφύριγμα, μείνετε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα τις δικές σας απόψεις μετά τα μεσάνυχτα, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός-ΟΦΗ. Ο δρόμος της πρόκρισης περνάει μέσα από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!





