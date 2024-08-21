Παναθηναϊκός: Πράσινος ο Φακούντο Πελίστρι

Πελίστρι τετραετίας... Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Φακούντο Πελίστρι, με τον Ουρουγουανό εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028.



Ο παίκτης αποκτάται από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε εξαιρετική ηλικία, ενώ είναι και διεθνής, ενεργό στέλεχος της εθνικής Ουρουγουάης.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη σπουδαία μεταγραφή



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Φακούντο Πελίστρι με μετεγγραφή από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Ο 22χρονος Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και έρχεται για να ενισχύσει το Τριφύλλι με το σπουδαίο ταλέντο του και τα εξαιρετικά ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά που διαθέτει.



Ο Πελίστρι γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2001 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του στην ακαδημία της Πενιαρόλ σε ηλικία 11 ετών. Σε ηλικία 17 ετών ο Πελίστρι έπαιξε για πρώτη φορά στους «μεγάλους» της Πενιαρόλ και προτού συμπληρώσει τα 18 του ήταν ήδη βασικός και αναντικατάστατος.



Τον Οκτώβριο του 2020 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας κερδίσει την… κούρσα με τους υπόλοιπους κορυφαίους συλλόγους, έκανε δικό της το next big thing του ουρουγουανικού ποδοσφαίρου, δαπανώντας 8,5 εκατ. ευρώ. Στους «Κόκκινους Διάβολους» εντάχθηκε αρχικά στην Κ21 και εν συνεχεία τον Ιανουάριο του 2021 παραχωρήθηκε δανεικός στην ισπανική Αλαβές για να πάρει παιχνίδια.



Στην ομάδα της Primera Division έμεινε 1,5 χρόνο, κερδίζοντας σημαντικές εμπειρίες. Χάρη σε αυτές κλήθηκε στην εθνική Ουρουγουάης από τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Ντιέγκο Αλόνσο, συμμετείχε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 και εν τέλει πήρε φανέλα βασικού στην τελική φάση που έγινε στο Κατάρ!



Επέστρεψε στη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2022, παίρνοντας τελικά χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα από τον Ιανουάριο του 2023. Χάρη στη δουλειά, την επιμονή και ασφαλώς το ταλέντο του, κατάφερε τη σεζόν 2023-24 να κερδίσει περισσότερες συμμετοχές, αγωνιζόμενος και στους ομίλους του Champions League. Τον Ιανουάριο του 2024 δόθηκε δανεικός στην ισπανική Γρανάδα όπου κατέγραψε 15 συμμετοχές και 2 γκολ.



Είναι ενεργό στέλεχος της εθνικής Ουρουγουάης, μετρώντας 26 συμμετοχές και 2 γκολ. Στο πρόσφατο Κόπα Αμέρικα ήταν βασική επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού Μαρσέλο Μπιέλσα στην πορεία που έκανε η Σελέστε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.



Καλωσορίζουμε τον Φακούντο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

