Λανουά: Γι' αυτό απολύθηκε από τη γαλλική ομοσπονδία

Η αδιανόητη και ανεξήγητη (ή μπορεί και όχι τόσο ανεξήγητη) απόφαση του νέου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά να ανακοινώσει τον πίνακα διαιτητών της Super League πριν καν προλάβει να μάθει τα… ονόματα όσων κράτησε και κυρίως όσων καρατόμησε, μπορεί κανείς να πει ότι έρχεται ως συνέχεια της παταγώδους αποτυχίας του στη θέση του επικεφαλής της γαλλικής επαγγελματικής διαιτησίας και της απόλυσής του από την γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου μόλις τον περασμένο Μάρτιο.



Οι προβληματικές πρακτικές του, εξάλλου, φάνηκαν σε όλο τους το μεγαλείο σήμερα το πρωί, όταν «αναγκάστηκε» να ορίσει για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όλους όσους προκάλεσαν με τα σφυρίγματά τους την 1η αγωνιστική! Πώς να γίνει διαφορετικά, άλλωστε, όταν έφτιαξε (ή μήπως βρήκε;) έναν πίνακα με μόλις 18 διαιτητές και άλλους 9 εξαφανισμένους χωρίς καμία εξήγηση;

Το θέμα μας, όμως, εδώ, είναι οι λόγοι της πρόσφατης απόλυσής του, οι οποίοι περιγράφονται επακριβώς σε σειρά δημοσιευμάτων κορυφαίων γαλλικών ΜΜΕ και προκαλούντόσο για την επάρκειά του όσο και για το κατά πόσο είναι επιρρεπής σε… επιρροές από ποδοσφαιρικούς παράγοντες!Αυτό, δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Τα λένε, που έφτασαν στο σημείο να απευθυνθούν με έγγραφη καταγγελία στην οικεία ομοσπονδία τουςγια ανεπάρκεια στην εκπαίδευσή τους και ταυτόχρονα για στενές σχέσεις του με προέδρους ομάδων!Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της ανοχής των Γάλλων διαιτητών ήταν η κίνηση του Λανουά να «αδειάσει» συναδέλφους τους εν ώρα αγώνα(!) αποστέλλοντας μήνυμα στο κινητό του προέδρου της Λιλ!Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της(που αναδημοσιεύτηκε από τη, τη, τοκαι πολλά άλλα μεγάλα γαλλικά ΜΜΕ) στις«Η γαλλική ομοσπονδία απέλυσε τον Στεφάν Λανουά από τη διεύθυνση της επαγγελματικής διαιτησίας μετά από περίπου έναν χρόνο θητείας. Κι αυτό γιατί έκρινε ότι ήταν πολύ κοντά με τους προέδρους της Ligue 1, καθώς επίσης και ότι ''ήταν τεχνικά ανεπαρκές το περιεχόμενο των προσφερόμενων σεμιναρίων προς τους διαιτητές για το VAR'', όπως ανέφερε στέλεχος της ομοσπονδίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP. Γι' αυτό άλλωστε παύθηκε και ο υπεύθυνος του VAR Σεμπαστιάν Μορειρά. Ένα περιστατικό που συνέβη στον αγώνα της 28ης Ιανουαρίου Μονπελιέ-Λιλ (0-0) ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Εκείνη τη μέρα ο Λανουά απάντησε σε μήνυμα του προέδρου της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η αναμέτρηση, αναγνωρίζοντας ότι είχε υποδειχθεί λανθασμένα και πρόωρα ένα οφσάιντ, ανακόπτοντας υποσχόμενη επίθεση της Λιλ. Ο παράγοντας της Λιλ πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών στο ημίχρονο και διαμαρτυρήθηκε για τη συγκεκριμένη απόφασή τους, επιδεικνύοντάς τους το μήνυμα του Λανουά για να υποστηρίξει τη θέση του! ''Αυτό το γεγονός απογοήτευσε τους διαιτητές'', τόνισε η ίδια πηγή της ομοσπονδίας στο AFP. Μάλιστα, ο διαιτητής Χακίμ Μπεν Ελ Χατζί φωτογράφισε με το κινητό του το SMS που επεδείκνυε ο Λετάνγκ και το περιστατικό έλαβε μεγάλες διαστάσεις στους κόλπους των διαιτητών.Έπειτα από αυτό το επεισόδιο ο Λανουά απομονώθηκε εντελώς από τους διαιτητές και την ομοσπονδία, η οποία τον κάλεσε για εξηγήσεις και δύο μήνες αργότερα του κοινοποίησε την απόλυσή του. Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος της κρίσης που διέρχεται η γαλλική επαγγελματική διαιτησία, η οποία ταλαιπωρείται από πολυάριθμες διαμάχες και προφανή λάθη που συνέβησαν πρόσφατα σε αγώνες της Ligue 1 και της Ligue 2.Η δυσαρέσκεια των διαιτητών για τον Λανουά άρχισε να εκφράζεται και επισήμως από τον Νοέμβριο του 2023 όταν ο ρέφερι Βίλι Ντελαζό (σ.σ. γνωστός μας από τα ματς ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός που σφύριξε πέρσι στα πλέι οφ) εξουσιοδοτήθηκε από τους συναδέλφους του να αποστείλει επιστολή στην ομοσπονδία και να την ενημερώσει για την έντονη δυσφορία τους. Σε αυτήν την επιστολή οι διαιτητές επέκριναν τον Λανουά αναφέροντας ότι το περιεχόμενο των σεμιναρίων που έκαναν κάθε τρεις εβδομάδες ήταν πολύ φτωχό αλλά και ότι υπήρχαν πολλές ασάφειες στην κατεύθυνση που τους δινόταν για τη χρήση του VAR. Επιπλέον ο Λανουά κατηγορήθηκε ότι ήταν πολύ κοντά με προέδρους συλλόγων».Σχετικά, εξάλλου, με την επιστολή των διαιτητών κατά του Λανουά τον Νοέμβριο του 2023, η ιστοσελίδαανέφερε χαρακτηριστικά στις«Η εντολή των διαιτητών της Ligue 1 προς τον συνάδελφό τους Βίλι Ντελαζό ήταν να συντάξει επιστολή προς την ομοσπονδία ποδοσφαίρου και ειδικά προς τους αρμόδιους αξιωματούχους Αντονι Γκοτιέ και Ερίκ Μποργκινί με την οποία θα τους καλούσε να παραστούν στο επόμενο σεμινάριό τους από τον Λανουά για να τους ενημερώσουν και δια ζώσης για το πρόβλημά τους και να διαπιστώσουν με τα μάτια τους πόσο ανεπαρκής είναι η εκπαίδευσή τους.Οι διαιτητές κατηγορούσαν τον Λανουά για το φτωχό περιεχόμενο των σεμιναρίων, για ασάφειες στη χρήση του VAR και για σχέσεις με προέδρους ομάδων. Η Equipe είχε αποκαλύψει το επεισόδιο στο ημίχρονο του αγώνα Μονπελιέ-Λιλ, όταν ο Λανουά συμφώνησε μέσω SMS με τα παράπονα του προέδρου της Λιλ για τη διαιτησία, αδειάζοντας έτσι τη διαιτητική ομάδα του αντί να την υπερασπιστεί. Γεγονός που έφερε στο φως και τις ψυχρές σχέσεις του Λανουά με τον τεχνικό διευθυντή διαιτησίας Αντονι Γκοτιέ».Ενδεικτικό είναι και το δημοσίευμα τηςστις, αμέσως μετά την κλήση του Λανουά από την ομοσπονδία για εξηγήσεις:«Ο Λανουά αμφισβητείται έντονα ως επικεφαλής της επαγγελματικής διαιτησίας. Για αυτό κλήθηκε από την ομοσπονδία να δώσει εξηγήσεις στις 4 Μαρτίου, σε μία διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην απόλυσή του. Ο Λανουά αμφισβητείται εσωτερικά από πολλούς διαιτητές και είναι σε σύγκρουση με τον τεχνικό διευθυντή διαιτησίας Αντονι Γκοτιέ. Οι διαιτητές θεωρούν χαμηλή την ποιότητα των σεμιναρίων στα οποία συμμετέχουν. Ορισμένοι αμφισβητούν και τις οδηγίες και την ποιότητα των τεχνικών οδηγιών που τους δίδονται για το VAR, που κρίνονται ως ασαφείς. Επίσης, επικρίνουν τον Λανουά ότι είναι πολύ κοντά με τους προέδρους ομάδων».

