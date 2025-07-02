Ολυμπιακός: Στα χέρια του το μέλλον του Πετρούσεφ, έληξε το buy out για την Ευρώπη

Η υπόθεση του Φίλιπ Πετρούσεφ και του Ολυμπιακού είναι ακόμη ανοιχτή και τα δεδομένα από σήμερα αλλάζουν.



Στο συμβόλαιο του Σέρβου υπήρχε buy out, ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, για όλες της ομάδες της Ευρώπης (εξαιρείται ο Παναθηναϊκός) και με βάση τη συμφωνία αυτή, όποιος κατέβαλε το ποσό, θα έκανε τον παίκτη δικό του.

Η προθεσμία αυτή ήταν μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης (01/07) και πλέον με τον Ολυμπιακό να μην έχει στα χέρια του καμία πρόταση, ο Πετρούσεφ συνεχίζει να ανήκει στην ομάδα του Πειραιά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεδομένα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα δουν το Σέρβο την ερχόμενη σεζόν να φοράει και πάλι τα «ερυθρόλευκα».



Όποια ομάδα της Ευρώπης επιθυμεί να αποκτήσει τον Πετρούσεφ θα πρέπει να διαπραγματευτεί τώρα με τον Ολυμπιακό για το χρηματικό ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει, ενώ μέχρι και χθες εάν πλήρωνε το buy out, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μετακίνηση του και πλέον μπορούν να ζητήσουν ό,τι θέλουν.



Βέβαια αξίζει να σημειωθεί, πως πέρα από το buy out της Ευρώπης, υπάρχει ένα αντίστοιχο για το NBA, το οποίο μάλιστα είναι ακόμη σε ισχύ και θα παραμείνει ενεργό μέχρι και τις 15 Ιουλίου, με το ποσό να είναι λίγο παραπάνω από τα 750.000 ευρώ.



Το σενάριο εν τέλει, ο Πετρούσεφ να παραμείνει στο Λιμάνι, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς η τεταμένη σχέση ανάμεσα στον ίδιο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα μοιάζει να είναι απαγορευτική, χωρίς όμως αυτό να καθορίζει πλήρως το μέλλον του Σέρβου στον Ολυμπιακό.

