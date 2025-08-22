Σύμφωνα με τον έγκυρο Τούρκο ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, δύο σύλλογοι από την Τουρκία έχουν εκφράσει επίσημα ενδιαφέρον για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνο Τζολάκη.

Όπως, μάλιστα, αποκάλυψε με ανάρτησή του στο X, οι πρώτες συζητήσεις για τον Έλληνα γκολκίπερ έχουν ήδη ξεκινήσει, με το ποσό εκκίνησης να τοποθετείται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 23χρονος πορτιέρε (1,93 μ.), με 35 συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει προσελκύσει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του, ενώ η φήμη του εκτοξεύθηκε μετά την εντυπωσιακή πορεία του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του Conference League, αλλά και στο Europa League.

