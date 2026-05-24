Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του διεκδικεί ο Ολυμπιακός (21:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr ) αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague 2026.

Ο Ολυμπιακός μετά από 13 χρόνια, μέσα στο κατάμεστο από ερυθρόλευκους οπαδούς “Telekom Center Athens”, θα διεκδικήσει την πρώτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο “μονομάχοι” έχουν συναντηθεί άλλες τέσσερις φορές στο παιχνίδι τίτλου, με τους Ισπανούς να έχουν κερδίσει τρεις φορές ( Σαραγόσα 1995, Μαδρίτη 2015 και Κάουνας 2023) και τον Ολυμπιακό να έχει θριαμβεύσει μόνο το 2013, όταν είχε επικρατήσει με 100-88 στο Λονδίνο.

Με την ίδια δωδεκάδα του ημιτελικού θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final 4 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό σημαίνει πως εκτός έμειναν και πάλι οι Μόρις, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου και Φαλ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τελικά δεν επέλεξε να κόψει κάποιον σέντερ (λόγω και της απουσίας 5αριών από τη Ρεάλ) για να πάρει έναν επιπλέον γκαρντ.

H δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

