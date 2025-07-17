Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια για τον Χολ ο Ολυμπιακός

Ο Νίκος Ζέρβας μετέφερε ότι ο Ολυμπιακός, όχι μόνο έχει ψηλά στη λίστα τον Ντόντα Χολ, αλλά έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια

Ντόντα Χολ

Διατεθειμένος να προχωρήσει την υπόθεση του Ντόντα Χολ είναι ο Ολυμπιακός.

Όπως μετέδωσε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Νίκος Ζέρβας, οι «ερυθρόλευκοι», όχι μόνο έχουν στη λίστα τους τον Αμερικανό σέντερ, αλλά έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια, προκειμένου να τον κάνουν δικό τους!

Μάλιστα πηγές από την Ισπανία αναφέρουν ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας είναι το φαβορί για τον Ντόντα Χολ, καθώς στο «κόλπο» της απόκτησής του είχαν μπει μεταξύ άλλων, τόσο η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη όσο και η Μακάμπι Τελ Αβίβ!

Θυμίζουμε ότι όπως ήταν γνωστό και από χθες (16/7) ο έμπειρος Αμερικανός με αζέρικο διαβατήριο παραχωρείται με συγκεκριμένο ποσό από τους Βάσκους.

Έτσι σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις, έχουν αίσιο τέλος ο Ολυμπιακός θα κλείσει ουσιαστικά τις θέσεις στη front line του, πλαισιώνοντας τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, με έναν έμπειρο παίκτη από τη Εuroleague.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός μπάσκετ Μεταγραφή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark