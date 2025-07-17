Διατεθειμένος να προχωρήσει την υπόθεση του Ντόντα Χολ είναι ο Ολυμπιακός.

Όπως μετέδωσε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Νίκος Ζέρβας, οι «ερυθρόλευκοι», όχι μόνο έχουν στη λίστα τους τον Αμερικανό σέντερ, αλλά έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια, προκειμένου να τον κάνουν δικό τους!

Μάλιστα πηγές από την Ισπανία αναφέρουν ότι οι πρωταθλητές Ελλάδας είναι το φαβορί για τον Ντόντα Χολ, καθώς στο «κόλπο» της απόκτησής του είχαν μπει μεταξύ άλλων, τόσο η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη όσο και η Μακάμπι Τελ Αβίβ!

Θυμίζουμε ότι όπως ήταν γνωστό και από χθες (16/7) ο έμπειρος Αμερικανός με αζέρικο διαβατήριο παραχωρείται με συγκεκριμένο ποσό από τους Βάσκους.

Έτσι σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις, έχουν αίσιο τέλος ο Ολυμπιακός θα κλείσει ουσιαστικά τις θέσεις στη front line του, πλαισιώνοντας τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, με έναν έμπειρο παίκτη από τη Εuroleague.



