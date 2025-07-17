Euroleague: Οι «διαβολοβδομάδες» - Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού

Με… διαβολοβδομάδα ξεκινά η Euroleague για τη σεζόν 2025-26 όπως προκύπτει από το πρόγραμμα που έκανε γνωστό η διοργανώτρια Αρχή. Ο αριθμός τους φέτος έχει ανέβει στις 9, περισσότερες από κάθε άλλη σεζόν, κάτι που αναμενόταν, όμως, από την προσθήκη νέων ομάδων και την αύξησή τους στο σύνολο.



Αναλυτικά οι ημερομηνίες των διαβολοβδομάδων:



1η και 2η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου και 2-3 Οκτωβρίου

Αγωνιστική 1: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπάγερν (30/09)

Αγωνιστική 2: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπαρτσελόνα (03/10)



Αγωνιστική 1: Μπασκόνια-Ολυμπιακός (30/09)

Αγωνιστική 2: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός (02/10)



4η και 5η αγωνιστική: 14-15 Οκτωβρίου και 16-17 Οκτωβρίου

Αγωνιστική 4: Παναθηναϊκός AKTOR-Βιλερμπάν (15/10)

Αγωνιστική 5: Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός AKTOR (17/10)



Αγωνιστική 4: Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές (14/10)

Αγωνιστική 5: Μακάμπι-Ολυμπιακός (16/10)



7η και 8η αγωνιστική: 28-29 Οκτωβρίου και 30-31 Οκτωβρίου

Αγωνιστική 7: Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι (28/10)

Αγωνιστική 8: Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR (31/10)



Αγωνιστική 7: Ολυμπιακός-Μονακό (29/10)

Αγωνιστική 8: Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβιβ (31/10)



10η και 11 αγωνιστική: 11-12 Νοεμβρίου και 13-14 Νοεμβρίου

Αγωνιστική 10: Παρί-Παναθηναϊκός AKTOR (11/11)

Αγωνιστική 11: Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός AKTOR (13/11)



Αγωνιστική 10: Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις (12/11)

Αγωνιστική 11: Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός (14/11)



16η και 17η αγωνιστική: 16-17 Δεκεμβρίου και 18-19 Δεκεμβρίου

Αγωνιστική 16: Φενέρμπαχτσέ-Παναθηναϊκός AKTOR (16/12)

Αγωνιστική 17: Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ (18/12)



Αγωνιστική 16: Ολυμπιακός-Βαλένθια (16/12)

Αγωνιστική 17: Ολυμπιακός-Βιρελμπάν (19/12)



20η και 21 αγωνιστική: 6-7 Ιανουαρίου και 8-9 Ιανουαρίου

Αγωνιστική 20: Παναθηναϊκός AKTOR-Αρμάνι Μιλάνο (06/01)

Αγωνιστική 21: Παναθηναϊκός AKTOR-Βίρτους Μπολόνια (08/01)



Αγωνιστική 20: Φενέρμπαχτσέ-Ολυμπιακός (06/01)

Αγωνιστική 21: Ολυμπιακός-Μπάγερν (09/01)



23η και 24η αγωνιστική: 20-21 Ιανουαρίου και 22-23 Ιανουαρίου

Αγωνιστική 23: Παναθηναϊκός AKTOR-Μπασκόνια (20/01)

Αγωνιστική 24: Μακάμπι-Παναθηναϊκός AKTOR (22/01)



Αγωνιστική 23: Ολυμπιακός-Μακάμπι (20/01)

Αγωνιστική 24: Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός (22/01)



26η και 27η αγωνιστική: 3-4 Φεβρουαρίου και 5-6 Φεβρουαρίου

Αγωνιστική 26: Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης (03/02)

Αγωνιστική 27: Παρτιζάν-Παναθηναϊκός AKTOR (05/02)



Αγωνιστική 26: Ντουμπάι-Ολυμπιακός (03/02)

Αγωνιστική 27: Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός (06/02)



33η και 34η αγωνιστική: 24-25 Μαρτίου και 26-27 Μαρτίου

Αγωνιστική 33: Ντουμπάι-Παναθηναϊκός AKTOR (24/03)

Αγωνιστική 34: Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό (27/03)



Αγωνιστική 33: Βαλένθια-Ολυμπιακός (24/03)

Αγωνιστική 34: Παρί-Ολυμπιακός (26/03)

