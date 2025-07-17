Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για… κακό, βρίσκεται για μια ακόμα φορά ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Canard Enchaine», ο Γάλλος σέντερ φορ της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται υπό έρευνα, λόγω της δωρεάς ύψους 180.300 ευρώ σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Πρόκειται για πέντε αστυνομικούς, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την προστασία των μελών της αποστολής των «τρικολόρ» στη διάρκεια του 2023, τους οποίους θέλησε να πριμοδοτήσει ο Εμπαπέ.

Σύμφωνα με έγγραφο που υπογράφεται από την γαλλική υπηρεσία πληροφοριών που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση του «ξεπλύματος χρήματος», τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματικοί «έλαβαν από μία επιταγή 30.000 ευρώ, η οποία εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2023, από τραπεζικό λογαριασμό που είναι εγγεγραμμένος στο Μονακό στο όνομα του Κιλιάν Μπαπέ», ενώ ο επικεφαλής τους, φέρεται να εισέπραξε 60.300 ευρώ από τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας.

Μετά την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, το περιβάλλον του 23χρονου επιθετικού των «μερένχες» ισχυρίστηκε ότι αυτή η πληρωμή έγινε στο πλαίσιο των μπόνους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, τα οποία ο Εμπαπέ μοιράσθηκε μεταξύ της ομοσπονδίας του και των οκτώ μελών της ομάδας ασφαλείας.

Le « Canard Enchaîné » a dévoilé l'ouverture d'une enquête sur le versement par Kylian Mbappé d'un don de 180 300€ à des membres des forces de l'ordre chargés d'assurer la sécurité des Bleus. Le Français assure que « tout a été fait dans les règles ».



