Οι ημερομηνίες των ντέρμπι «αιωνίων» στη νέα Euroleague

Οι ημερομηνίες στις οποίες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν στη Euroleague 2025/26 - 

Το πλήρες πρόγραμμα της ανανεωμένης και άκρως ανταγωνιστικής Euroleague για τη σεζόν 2025/26 έγινε γνωστό και πλέον η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά!

Ο Παναθηναϊκός, όπως έγινε γνωστό, θα υποδεχθεί την 1η αγωνιστική την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ στις 30/9, ενώ την ίδια ημέρα ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στη Βιτόρια, προκειμένου να κοντραριστεί με την Μπασκόνια.

Η αναμονή για τα ντέρμπι «αιωνίων» θα είναι μεγάλη, αφού Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι, αρχικά τη 19η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ στις 2 Ιανουαρίου του 2026!

Το δεύτερο ματς μεταξύ των δυο στο ΣΕΦ θα γίνει στις 6 Μαρτίου 2026 και θα αφορά την 30η αγωνιστική της Euroleague.

