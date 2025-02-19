Ηλιόπουλος: Η ΑΕΚ στηρίζει τους μικρούς, δεν θέλει τσίγκινα πρωταθλήματα

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στον ΣΦ ΑΕΚ Μυτιλήνης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ένωση θα παλέψει μέχρι τελικής πτώσεως για τον τίτλο, ενώ στάθηκε και στην πρόταση που κατέθεσε η ομάδα από κοινού με τον Παναθηναϊκό για τα τηλεοπτικά.



Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Η ΑΕΚάρα πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει για να μπορέσει να κόψει το νήμα.. Η πορεία μας είναι μέσα από μια μεγάλη ιδέα, την ΑΕΚάρα μας, η οποία έχει πράγματα μοναδικά τα οποία δεν τα έχουν οι άλλες ομάδες., το να ξέρεις να ξεκινάς κάτι από το μηδέν, να ξανασηκώνεσαι και να κάνεις πορεία κατάκτησης και να μοιράζεσαι με τον χριστιανισμό τα ίδια σύμβολα.. Στηρίζουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, τις μικρές ομάδες και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο με ευ αγωνίζεσθαι, έχοντας στο μυαλό μας τα ιδεώδη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ονειρευόμαστε τα νέα παιδιά να είναι στον αθλητισμό. Εμείς ονειρευόμαστε μέσα από το ευ αγωνίζεσθαι. Να αγαπάτε την ΑΕΚ και τα νέα παιδιά να οραματίζονται τον αθλητισμό, την ομαδάρα μας και τις κατακτήσεις μας. Ζήτω η ΑΕΚ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.