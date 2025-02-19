Παναθηναϊκός: «Προφανώς η θέση είναι του κ. Μαρινάκη, όχι της Λίγκας»

Στη θέση της Λίγκας για την κοινή πρόταση με την ΑΕΚ σχετικά με τα τηλεοπτικά απάντησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τονίζοντας ότι προφανώς είναι του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, αφού δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση του ΔΣ. Η «πράσινη» ΠΑΕ ζητά να συγκληθεί άμεσα το Δ.Σ. της Super League για να συζητηθεί η πρόταση που κατατέθηκε.



Δυστυχώς, όμως, τονίζεται στην ανακοίνωση, δεν υπάρχει ακόμα καμία τοποθέτηση εάν ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στην πρότασή μας, ώστε να πετύχουμε επιτέλους την πολυπόθητη κεντρική διαχείριση που θα ενισχύσει, μετά το Στοίχημα, περαιτέρω την οικονομική ανεξαρτησία των ομάδων.

«Η πρόταση των 5 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην πρότασή μας Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ισχύει απολύτως» ξεκαθαρίζει ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός



«Διαβάζουμε σε ειδησεογραφικά sites για θέση της Super League, ως σχολιασμό της κοινής πρότασης Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για την κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προφανώς η θέση είναι του κ. Μαρινάκη, κάτι το οποίο συνηθίζει να πράττει.



»Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχει ακόμα καμία τοποθέτηση εάν ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στην πρότασή μας, ώστε να πετύχουμε επιτέλους την πολυπόθητη κεντρική διαχείριση που θα ενισχύσει, μετά το Στοίχημα, περαιτέρω την οικονομική ανεξαρτησία των ομάδων.



»Είναι προφανές ότι πρέπει να συγκληθεί άμεσα το Δ.Σ. της Super League, προκειμένου να συζητηθεί με πλήρη διαφάνεια η κοινή πρόταση μας με την ΑΕΚ.



»Η πρόταση των 5 εκατ. ευρώ, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην πρότασή μας Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ισχύει απολύτως. Το ποσό αφορά τις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε σχήμα κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης».

