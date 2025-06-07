Λογαριασμός
Μάντσεστερ Σίτι: Παίρνει Αΐτ Νουρί - Συμφωνία με τη Γουλβς

Έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 24χρονου αριστερού μπακ, Ραγιάν Αΐτ-Νουρί από τη Γουλβς, είναι η Μάντσεστερ Σίτι

Νουρί

Μεταγραφική ενίσχυση για τη Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με τα κορυφαία αγγλικά Μέσα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, έχοντας φτάσει σε συμφωνία τόσο με τη Γουλβς, όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ που έρχονται από το Νησί, η Σίτι βγάζει από τα ταμεία της το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να καταβάλλει στους «λύκους» 3 ακόμα εκατ. με τη μορφή μπόνους.

Ο Αΐτ-Νουρί αγωνίζεται στη Γουλβς από το 2020, όταν αποκτήθηκε από τη γαλλική Ανζέ, ενώ έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 152 εμφανίσεις με 12 γκολ και 19 ασίστ.

