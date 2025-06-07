Μάντσεστερ Σίτι: Παίρνει Αΐτ Νουρί - Συμφωνία με τη Γουλβς

Μεταγραφική ενίσχυση για τη Μάντσεστερ Σίτι. Σύμφωνα με τα κορυφαία αγγλικά Μέσα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ραγιάν Αΐτ-Νουρί, έχοντας φτάσει σε συμφωνία τόσο με τη Γουλβς, όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ που έρχονται από το Νησί, η Σίτι βγάζει από τα ταμεία της το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να καταβάλλει στους «λύκους» 3 ακόμα εκατ. με τη μορφή μπόνους.

Ο Αΐτ-Νουρί αγωνίζεται στη Γουλβς από το 2020, όταν αποκτήθηκε από τη γαλλική Ανζέ, ενώ έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 152 εμφανίσεις με 12 γκολ και 19 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.