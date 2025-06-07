Μοίρασε και πάλι χαμόγελα η Εθνική! Από εκεί που είχε μείνει τον Μάρτιο, με το επιβλητικό «διπλό» επί της Σκωτίας που την έστειλε στο… ρετιρέ του Nations League, συνέχεια η Ελλάδα. Στην επιστροφή της στο φιλόξενο Παγκρήτιο, η γαλανόλευκη ισοπέδωσε με 4-1 τη Σλοβακία, παίρνοντας πολύ καλό βαθμό επιθετικά στο πρώτο απ’ τα δύο τεστ της.

Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκορ στο 16’, ενώ πέντε λεπτά πριν ο Μανδάς είχε πιάσει πέναλτι (που έκανε ο ίδιος) στο ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών. Ο Παυλίδης έχασε αρκετές ευκαιρίες, αλλά στο 66’ έκανε το 2-1. Σκόρερ και ο Δουβίκας (88’), ενώ το αυτογκόλ του Χρντσάρ στο 90’+2’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με 4-2-3-1 παρέταξε την Εθνική ο Γιοβάνοβιτς. Ο Μανδάς έκανε ντεμπούτο κάτω από τα δοκάρια, με τους Κουλιεράκη και Ρέτσο να είναι το δίδυμο στα στόπερ, με τους Βαγιαννίδη και Γιαννούλη να αποτελούν τα μπακ. Κουρμπέλης και Ζαφείρης στα χαφ, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και Τζόλης η τριάδα πίσω από τον Παυλίδη.

Με 4-3-3 η Σλοβακία. Στο τέρμα ο Ντουμπράφκα, ο Σκρίνιαρ με τον Βάβρο στα στόπερ, ενώ Μέσικ με Χάντσκο στα μπακ. Ο Χροσόβσκι σε ρόλο αμυντικού χαφ, ενώ Μπέρο και Ντούντα είχαν πιο δημιουργικό ρόλο. Στραντζ και Τούπτα ήταν στα «φτερά», με τον Στρέλετς να είναι στην κορυφή.

Δείτε τα highlights της σημερινής αναμέτρησης:

Το ματς

Καλό ρυθμό είχε από την αρχή η αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να παίζουν ανοιχτά. Τούπτα (2’) και Ζαφείρης (3’) ζεστάθηκαν με άστοχα σουτ στο ξεκίνημα. Η πρώτη μεγάλη στιγμή άνηκε στην Εθνική, με τον Παυλίδη να σουτάρει στο 7’ και τον Ντουμπράφκα να διώχνει, ενώ ο γκολκίπερ της Νιούκαστλ είπε «όχι» στον Καρέτσα που έκανε συρτό σουτ.

Η Σλοβακία άγγιξε το 1-0 στο 11’, καθώς έχασε πέναλτι. Ο Στρέλετς ελίχθηκε ωραία και ο Μανδάς τον ανέτρεψε. Ωστόσο, ο Έλληνας γκολκίπερ πήρε το αίμα του πίσω, διώχνοντας στη δεξιά του γωνία την εκτέλεση του Ντούντα, ενώ σταμάτησε στη συνέχεια και τον Στραντζ.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο 16’. Ο Κουρμπέλης ξεκίνησε την επίθεση, ο Τζόλης κουβάλησε πολλά μέτρα την μπάλα και μοίρασε στον Παυλίδη που δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ντουμπράφκα, αλλά η μπάλα πήρε ύψος στην απόκρουσή του και ο Κωνσταντέλιας την έστειλε στα δίχτυα με την πλάτη έπειτα από εναέρια μονομαχία.

Η Ελλάδα είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 20’. Ο Ζαφείρης έκλεψε, ο Κωνσταντέλιας μοίρασε και ο Παυλίδης σούταρε στα σώματα και στη συνέχεια αστόχησε με κεφαλιά. Στο 25’ ο Καρέτσας σούταρε άστοχα, πιθανόν επηρεασμένος από τον ενθουσιασμό του μετά την πάσα του Παυλίδη. Ο τελευταίος πλάσαρε στο 29’ γλυκά από τα όρια της περιοχής, αλλά λίγο έξω.

Από το χαμένο πέναλτι της Σλοβακίας μέχρι το 34’ η Ελλάδα κυριάρχησε, είχε αρκετές ευκαιρίες και δεν απειλήθηκε καθόλου. Ωστόσο, στην πρώτη καλή στιγμή τους οι φιλοξενούμενοι μετά τη διπλή σωτήρια απόκρουση του Μανδά, ευτύχησε να κάνει το 1-1. Ο Στρέλετς έδωσε κάθετα για τον Χάντσκο (που φάνηκε να είναι offside), με τον τελευταίο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με περίτεχνο τελείωμα.

Πήρε τα πάνω της η ομάδα του Καλτσόνα μετά την ισοφάριση και λειτούργησε καλά επιθετικά, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνά μας. Ο Χάντσκο απείλησε με κεφαλιά δύο λεπτά μετά, ενώ στο 42’ ο Στρέλετς αν δεν είχε κάνει κακό κοντρόλ θα έβγαινε φάτσα με τον Μανδά. Στο 43’ η Σλοβακία είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-2, όταν μετά το λάθος του Ρέτσου λίγο έξω από την περιοχή, ο Τούπτα πήρε και εκτέλεσε, με τον Μανδά να διώχνει με το δεξί πόδι. Ακόμα και στις καθυστερήσεις είχε φάση, με τον Μπέρο να κάνει προβολή από το ύψος του πέναλτι και τον Μανδά να απομακρύνει.

Στο δεύτερο μέρος η πρώτη καλή στιγμή της Ελλάδας και του ματς, ήρθε στο 61’. Ο Παυλίδης βρέθηκε σε θέση βολής έπειτα από προσπάθεια του Κωνσταντέλια, αλλά αστόχησε. Η Εθνική έκανε το 2-1 στο 66’, με τον Γιαννούλη να σεντράρει, τον Μασούρα να κάνει σουτ πάνω στον Σκρίνιαρ και τον Παυλίδη να εκτελεί στα δίχτυα από κοντά. Έπειτα ακολούθησαν μαζεμένες αλλαγές των δύο προπονητών και πολύ λογικά χάλασε η εικόνα του αγώνα μέχρι να βρεθεί χημεία εκ νέου.

Ωστόσο, είχε κι άλλο… ψωμί το παιχνίδι. Στο 88’ ο Πέλκας έβγαλε κάθετα για τον Μασούρα, που στην προσπάθειά του να ντριμπλάρει τροφοδότησε τον Δουβίκα που εκτέλεσε από κοντά. Στις καθυστερήσεις από νέα κίνηση του Μασούρα, ο Δουβίκας πήγε να επωφεληθεί εκ νέου, με τον Χρντσαρ να πετάγεται και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

