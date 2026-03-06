Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός με λάμψη… NBA

Εκτός από τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο «εμφύλιος» του Φαλήρου για την 30ή στροφή της Euroleague θα περιλαμβάνει και μπόλικο… NBA.

Είναι δεδομένο ότι τα φετινά ρόστερ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού… ζαλίζουν, με τους δύο «αιωνίους» να έχουν στο οπλοστάσιό τους κορυφαίους σταρ του μπάσκετ. Ακόμη, οι παίκτες που στελεχώνουν τις εν λόγω ομάδες έχουν ουκ ολίγες παραστάσεις από τον «μαγικό» κόσμο της Αμερικής.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.