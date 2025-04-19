Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε άνετη εντός έδρας νίκη με 93-71 επί της Μπάγερν Μονάχου στο τελευταίο παιχνίδι των play in της φετινής Ευρωλίγκας, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα playoffs!

Εκεί, θα βρει απέναντί της τον πρωτοπόρο της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακό, αποτελώντας τον τελευταίο αντίπαλο των «ερυθρόλευκων» στην προσπάθειά τους να προκριθούν στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Η σειρά θα κριθεί στις τρεις νίκες, με τους Πειραιώτες να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και με τα δύο πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται την ερχόμενη εβδομάδα στο κατάμεστο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Απριλίου και το δεύτερο Παρασκευή 25 του μηνός, αμφότερα με ώρα έναρξης τις 21:30, ενώ η σειρά θα μεταφερθεί στη Μαδρίτη και στη «Movistar Arena» την επόμενη εβδομάδα, με το τρίτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 29/4 (22:00). Το τέταρτο, αν χρειαστεί, θα διεξαχθεί δύο μέρες αργότερα (Πέμπτη 1/5) και το πέμπτο 6 ή 7 Μαΐου.

Το πρόγραμμα των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Ρέαλ Μαδρίτης:

Game 1: Τετάρτη 23 Απριλίου (21:30)

Game 2: Παρασκευή 25 Απριλίου (21:30)

Game 3: 29/4 (22:00)

Game 4 (αν χρειαστεί): 1/5 (22:00)

Game 5 (αν χρειαστεί): 6/5 ή 7/5

