Συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης για το Europa League με τη Ρέιντζερς παραχώρησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για αν το παιχνίδι είναι δυσκολότερο από Μπράγκα και Μάλμε: «Τη Λιόν την αφήνουμε απ έξω. Όλα τα ματς είναι δύσκολα, με ξεχωριστές δυσκολίες το καθένα. Αύριο και για τις δύο ομάδες είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και θα είναι πολύ ισορροπημένο. Έρχονται για να διεκδικήσουν την πρόκριση. Έχουμε ίδιες νίκες, ίδιους βαθμούς και θέλουμε τη νίκη που θα ναι πολύ σημαντική και για τις δύο ομάδες».

Τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρέιντζερς: «Έχουμε αναλύσει τον αντίπαλο σε όλα τα παιχνίδια του. Είναι σε παρόμοια κατάσταση για εμάς, διαφορετικό να παίζεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Έχουμε πολλά κοινά, έχουμε παίξει και οι δύο με Μάλμε και Λιόν. Αύριο θα είναι πολύ ισορροπημένο, γιατί διεκδικούμε με την ίδια θέληση την πρόκριση».

Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει τη νίκη και για την ετοιμότητα των Πιρόλα, Ροντινέι: «Για να νικήσουμε πρέπει να βάλουμε περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο (γέλια). Θα το δείτε αύριο».

Για το αν σκοπεύει να αλλάξει πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια: «Η ιδέα του παιχνιδιού μας δεν αλλάζει ανάλογα με τον αντίπαλο. Βέβαια οι αντίπαλοι είναι διαφορετικοί, εξαρτώνται πολλά και από αυτούς. Η Ρέιντζερς παίζει κάθετα. Θέλουμε να πιέσουμε ψηλά και να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε τόσο όταν παίζουμε εντός, όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια».

Για το πόσο μεγάλο κίνητρο έχει να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για τρίτη σερί σεζόν: «Πάντα σκέφτομαι το επόμενο παιχνίδι. Από τα παιχνίδια παίρνουμε το κίνητρο. Ιδιαίτερα φέτος είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση , με τον τελικό να γίνεται στη χώρα μου. Στόχος μας είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, και μετά παιχνίδι με το παιχνίδι θα βρίσκουμε το κίνητρο».

Για την κλίση Μουζακίτη στην Εθνική: «Είναι ο μικρός μας! Σαν προπονητής δεν χαρίζω τίποτα, και αυτός κέρδισε όσα έχει πετύχει. Έχει κερδίσει τη συμμετοχή του στην ομάδα μας και είναι εδώ επειδή δουλεύει. Έχει αποδείξει ότι αξίζει να βρίσκεται εδώ».

Για τις πλημμύρες στη Βαλένθια: «Ήταν τραγικό. Ακατανόητο το πώς συνέβη κάτι τόσο καταστροφικό τόσο γρήγορα. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να. Εύχομαι οι οικογένειες που υποφέρουν να επανέλθουν το συντομότερο δυνατό».

Για το αν ξεχωρίζει κάποιον παίκτη της Ρέιντζερς: «Η Ρέιντζερς είναι ομάδα που δεν στηρίζεται σε μονάδες. Γενικά είναι απειλητική σαν ομάδα. Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάποιον θα έλεγα τον Τίρνεϊ, αλλά γενικά έχουν δείξει πολύ καλή εικόνα και είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα».

