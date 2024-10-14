Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπήκε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού ο Μιλουτίνοφ - Κανονικά και ο Πετρούσεφ

Ο Σέρβος σέντερ συμμετείχε κανονικά στην σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού έχοντας πια ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε

Ολυμπιακός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ - Κανονικά και ο Πετρούσεφ

Η στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει όλους τους παίκτες του ρόστερ του Ολυμπιακού στη διάθεσή του πλησιάζει. Στη σημερινή προπόνηση ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα αποδεικνύοντας ότι έχει ξεπεράσει απόλυτα τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Φυσικά λόγω της μεγάλης απουσίας θεωρείται ως έναν βαθμό βέβαιο ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για αυριανό αγώνα με την Αρμάνι στο ΣΕΦ, αλλά για τον επόμενο αγώνα της πρώτης διαβολοεβδομάδας της Ευρωλίγκας, με την Εφές την Παρασκευή.

Το άλλο καλό μαντάτο που έρχεται από τη σημερινή προπόνηση των Πειραιωτών είναι η παρουσία του Πετρούσεφ στην προπόνηση. Συμμετείχε κανονικά και θα είναι έτοιμος για να αγωνιστεί αύριο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark