«Ο πρωταθλητής έρχεται σπίτι»: Το μήνυμα της Παρί ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR (15/10, 21:30) περιμένουν με ανυπομονησία οι άνθρωποι της Παρί!

Παρί: Το μήνυμά της ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Το πρωί της Δευτέρας (14/10), ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Γαλλία και το Παρίσι, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη νεοφώτιστη Παρί, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Το συγκεκριμένο ματς αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τους Παριζιάνους, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την αυριανή μονομαχία στην «Accor Arena», καλώντας τους φίλους της ομάδας να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο!

«Ο πρωταθλητής έρχεται σπίτι. Περιμένουμε πολύ κόσμο για τη μονομαχία με τον πρωταθλητή Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η γαλλική ομάδα.

