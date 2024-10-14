Παρί: Το μήνυμά της ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Το πρωί της Δευτέρας (14/10), ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Γαλλία και το Παρίσι, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη νεοφώτιστη Παρί, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.



Το συγκεκριμένο ματς αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τους Παριζιάνους, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την αυριανή μονομαχία στην «Accor Arena», καλώντας τους φίλους της ομάδας να δώσουν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο!



«Ο πρωταθλητής έρχεται σπίτι. Περιμένουμε πολύ κόσμο για τη μονομαχία με τον πρωταθλητή Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η γαλλική ομάδα.

THE CHAMPION IS COMING HOME 👀



La famille demain c’est le choc face au @Paobcgr en @EuroLeague à l’Accor Arena ‼️



On attend du monde pour ce duel de champion d’Europe⚡️



Il reste des places dans notre bio c’est le moment de booker votre mardi soir 💨



🎟️ https://t.co/xS8j9Tun9L pic.twitter.com/X5DLBRSxaI October 14, 2024

