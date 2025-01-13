Νέο όνομα στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Η έγκυρη πορτογαλική ιστοσελίδα Mais Futebol αναφέρει πως υπάρχουν διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευκων» με τη Ρεν για την απόκτηση του Ζότα με τη μορφή δανεισμού.

Ο 25χρονος Ζοάο Πέδρο Νέβες Φελίπε, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αριστερού εξτρέμ, που αποτελεί προτεραιότητα να ενισχυθεί η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναδείχθηκε από την Μπενφίκα, ενώ έχει αγωνιστεί σε Βαγιαδολίδ και Σέλτικ ως δανεικός. Η σκωτσέζικη ομάδα δαπάνησε το καλοκαίρι του 2022 περίπου 16 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει από τους «αετούς» και στη Γλασκώβη έκανε σεζόν καριέρας με 15 γκολ και 12 ασίστ σε 41 εμφανίσεις. Εναν χρόνο μετά τον πούλησε στην Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας για 29 εκατ. ευρώ και εκεί είχε 25 συμμετοχές, 5 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Ζότα, που ήταν διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, το καλοκαίρι του 2024 πωλήθηκε για 8 εκατ. ευρώ στη Ρεν, όπου όμως μετρά φέτος μόλις 10 εμφανίσεις (και συνολικά μόνο 361 λεπτά) με 1 γκολ και 1 ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Γαλλίας.

Το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα έχει διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2027.

Olympiacos está em negociações com o Stade Rennais para garantir o empréstimo de Jota, segundo o jornalista Bruno Andrade no @maisfutebol. pic.twitter.com/CMBZuMTdTi — Diário de Transferências (@DTransferencias) January 13, 2025

Πηγή: skai.gr

